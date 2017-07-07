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7 июля 2017, 14:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Источник: Ферстаппен не собирался ехать на Гран-при Австрии

Испанское издание Marca сообщает, что один гонщик, имя которого не называется, слышал, будто пилот «Ред Булл» Мак Ферстаппен не собирался ехать на Гран-при Австрии, потому что якобы подписал контракт с «Феррари».

«Потом я услышал, что он всё-таки приедет», — добавил источник.

Испанское издание отмечает, что подобные слухи слышали также инженеры из различных команд и журналисты.

В последних гонках Ферстаппена преследуют неудачи, несмотря на то что он регулярно побеждает своего напраника Даниэля Риккардо в квалификациях.
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