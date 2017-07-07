Хорнер: Не знаю, что себе надумал Сайнс, но он останется в «Торо Россо»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал высказывание испанского гонщика «Торо Россо» Карлоса
Сайнса-младшего, назвавшего маловероятным вариант с продолжением выступлений за младшую команду «Ред Булл» в 2018 году.
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«Он находится на контракте. Мы воспользуемся опцией в его соглашении, потому что у него есть контрактные обязательства. У нас права на него на следующий год и на последующий за ним год. Так что он будет в “Торо Россо” в следующем году.
Я не знаю, где он думает оказаться. Контракты ясны. Вам следует помнить, что он оказался в Формуле-1 только потому, что “Ред Булл” инвестировал в него в его юные годы. Давать такие комментарии — это немного непорядочно с его стороны», — цитирует Хорнера Sky Sports.
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