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https://sport.mail.ru/news/formula1/30315406/
7 июля 2017, 13:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: Не знаю, что себе надумал Сайнс, но он останется в «Торо Россо»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал высказывание испанского гонщика «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего, назвавшего маловероятным вариант с продолжением выступлений за младшую команду «Ред Булл» в 2018 году.

Руководитель Ред <span class=error>Булл</span> <span class=error>Кристиан</span> <span class=error>Хорнер</span> прокомментировал высказывание испанского гонщика <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> <span class=error>Карлоса</span> <nobr>Сайнса-младшего</nobr> назвавшего маловероятным вариант с продолжением выступлений за младшую команду Ред <span class=error>Булл</span> в 2018 году. Увеличить
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«Он находится на контракте. Мы воспользуемся опцией в его соглашении, потому что у него есть контрактные обязательства. У нас права на него на следующий год и на последующий за ним год. Так что он будет в “Торо Россо” в следующем году.

Я не знаю, где он думает оказаться. Контракты ясны. Вам следует помнить, что он оказался в Формуле-1 только потому, что “Ред Булл” инвестировал в него в его юные годы. Давать такие комментарии — это немного непорядочно с его стороны», — цитирует Хорнера Sky Sports.
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