«Феррари» усилила жёсткость днища болида перед Гран-при Австрии

С начала сезона днище SF70H привлекало к себе внимание конкурентов, поскольку некоторые его элементы изгибались на высокой скорости. Появились предположения, что задняя часть днища болида «Феррари» также может изгибаться на высокой скорости, позволяя создать своего рода «граундэффект». Имели место и другие теории — например, предполагалось, что колебания отдельных элементов призваны устранить возникновение турбулентности в воздушном потоке.