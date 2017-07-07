Хэмилтон — лучший на первой тренировке Гран-при Австрии, Квят — восьмой
На трассе «Ред Булл Ринг» состоялась первая тренировка
Гран-при Австрии Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а замкнул первую тройку ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал восьмым. Другой россиянин, Сергей Сироткин, являющийся резервистом «Рено», показал 17-е время.
Формула-1.
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:05.975
2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.190
3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.370
4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.449
5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.645
6. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.873
7. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.308
8. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.462
9. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.535
10. Эстебан Окон (Force India) +1.536
11. Фелипе Масса (Williams) +1.575
12. Кевин Магнуссен (Haas) +1.619
13. Карлос
14. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +1.674
15. Лэнс Стролл (Williams) +2.066
16. Ромен Грожан (Haas) +2.099
17. Сергей Сироткин (Renault Sport F1) +2.611
18. Альфонсо Селис (Force India) +3.305
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.348
20. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.878.
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