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Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а замкнул первую тройку ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.