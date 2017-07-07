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https://sport.mail.ru/news/formula1/30313398/
7 июля 2017, 11:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ферстаппен: Дождь может сделать наш день на гонке в Австрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признаёт, что финишировать на подиуме в домашней для его команды гонке в Австрии будет непросто.

«Для нас это сложная гонка. В прошлом году доминировал только “Мерседес”. Теперь у нас в лидерах “Мерседес” и “Феррари”, поэтому финишировать на подиуме всё сложнее. Необходимо действовать хитро и умно, избегая неприятностей. И мы надеемся, что у нас не откажет двигатель.

Быть может, погода поможет нам. Дождь был бы очень кстати. Да извинят меня болельщики на трибунах, но дождь может сделать наш день», — цитирует Ферстаппена F1i.
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