Ферстаппен: Дождь может сделать наш день на гонке в Австрии

«Для нас это сложная гонка. В прошлом году доминировал только “Мерседес”. Теперь у нас в лидерах “Мерседес” и “Феррари”, поэтому финишировать на подиуме всё сложнее. Необходимо действовать хитро и умно, избегая неприятностей. И мы надеемся, что у нас не откажет двигатель.



Быть может, погода поможет нам. Дождь был бы очень кстати. Да извинят меня болельщики на трибунах, но дождь может сделать наш день», — цитирует Ферстаппена F1i.