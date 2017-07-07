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7 июля 2017, 11:01 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо: У меня нет оправданий проигрышам Ферстаппену в квалификациях

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает, что ему некого винить, кроме себя самого, в том, что в последних четырёх Гран-при он проиграл в квалификации своему напарнику Максу Ферстаппену.

Пилот Ред <span class=error>Булл</span> <span class=error>Даниэль</span> Риккардо считает что ему некого винить кроме себя самого в том что в последних четырёх <nobr>Гран-при </nobr>он проиграл в квалификации своему напарнику <span class=error>Максу</span> Ферстаппену. Увеличить
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«Я думаю, что допустил пару ошибок то здесь, то там, но также отмечу, что Макс был быстр. Я ничего не могу у него отнять, он отлично пилотирует. Очевидно, что в прошлом году мы подталкивали друг друга вперёд, и чем дольше мы будем оставаться товарищами по команде, тем дольше будем подталкивать друг друга.

Вы могли видеть, что он чувствует себя комфортно в болиде, вероятно, даже стал более уверенным в себе. Думаю, ему это помогает. Со своей стороны я должен быть более совершенным, совершать меньше ошибок. Но это не оправдание. Макс просто хорошо пилотировал», — цитирует Риккардо ESPN.
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