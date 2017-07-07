Риккардо: У меня нет оправданий проигрышам Ферстаппену в квалификациях

«Я думаю, что допустил пару ошибок то здесь, то там, но также отмечу, что Макс был быстр. Я ничего не могу у него отнять, он отлично пилотирует. Очевидно, что в прошлом году мы подталкивали друг друга вперёд, и чем дольше мы будем оставаться товарищами по команде, тем дольше будем подталкивать друг друга.



Вы могли видеть, что он чувствует себя комфортно в болиде, вероятно, даже стал более уверенным в себе. Думаю, ему это помогает. Со своей стороны я должен быть более совершенным, совершать меньше ошибок. Но это не оправдание. Макс просто хорошо пилотировал», — цитирует Риккардо ESPN.