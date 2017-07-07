Райкконен: Историю с Боттасом раздули из-за того, что мы оба финны
Пилот «Феррари» Кими Райкконен считает слишком раздутой историю с его столкновением с соотечественником Валттери Боттасом, выступающим за «Мерседес», в гонке
Гран-при Азербайджана.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это случилось потому, что он довольно молод и мы никогда не боролись бок о бок до Формулы-1. Но вся история была раздута
Это стоило нам большого количества очков в последней гонке, и это случилось не по нашей вине. Но так бывает», — цитирует Райкконена ESPN.
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