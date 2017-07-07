Райкконен: Историю с Боттасом раздули из-за того, что мы оба финны

«Это случилось потому, что он довольно молод и мы никогда не боролись бок о бок до Формулы-1. Но вся история была раздута из-за того, что мы оба являемся финнами. Если бы в подобной ситуации один из гонщиков был финном, а другой — нет, то из этого не сделали бы такую большую историю. Но случившееся не идеально.



Это стоило нам большого количества очков в последней гонке, и это случилось не по нашей вине. Но так бывает», — цитирует Райкконена ESPN.