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7 июля 2017, 10:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Райкконен: Историю с Боттасом раздули из-за того, что мы оба финны

Пилот «Феррари» Кими Райкконен считает слишком раздутой историю с его столкновением с соотечественником Валттери Боттасом, выступающим за «Мерседес», в гонке Гран-при Азербайджана.

Пилот <span class=error>Феррари</span> <span class=error>Кими</span> Райкконен считает слишком раздутой историю с его столкновением с соотечественником <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттасом</span> выступающим за Мерседес в гонке <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана. Увеличить
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«Это случилось потому, что он довольно молод и мы никогда не боролись бок о бок до Формулы-1. Но вся история была раздута из-за того, что мы оба являемся финнами. Если бы в подобной ситуации один из гонщиков был финном, а другой — нет, то из этого не сделали бы такую большую историю. Но случившееся не идеально.

Это стоило нам большого количества очков в последней гонке, и это случилось не по нашей вине. Но так бывает», — цитирует Райкконена ESPN.
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