Гонщик «Торо Россо» Сайнс заявил, что не останется в команде в следующем сезоне
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Испанский гонщик «Формулы-1» Карлос Сайнс заявил, что не останется в команде «Торо Россо» в следующем сезоне.
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Сайнс выступает за «Торо Россо», являющуюся «дочерней» командой «Ред Булл», с 2015 года. После восьми этапов текущего сезона 22-летний испанец занимает девятое место в индивидуальном зачете с 29 очками.
«Моей целью номер один на следующий сезон является оказаться в “Ред Булл” и бороться за подиумы, победы и все остальное, за что будет сражаться команда, — заявил Сайнс, слова которого приводит агентство Рейтер. — Если этого не произойдет, очевидно, что я вряд ли останусь в “Торо Россо” на четвертый сезон, поэтому я держу двери открытыми для любых возможностей».
Следующий этап «Формулы-1» пройдет
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