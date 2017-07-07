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7 июля 2017, 7:55 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Гонщик «Торо Россо» Сайнс заявил, что не останется в команде в следующем сезоне

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Испанский гонщик «Формулы-1» Карлос Сайнс заявил, что не останется в команде «Торо Россо» в следующем сезоне.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Испанский гонщик Формулы-1 <span class=error>Карлос</span> <span class=error>Сайнс</span> заявил что не останется в команде <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> в следующем сезоне. Увеличить
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Сайнс выступает за «Торо Россо», являющуюся «дочерней» командой «Ред Булл», с 2015 года. После восьми этапов текущего сезона 22-летний испанец занимает девятое место в индивидуальном зачете с 29 очками.

«Моей целью номер один на следующий сезон является оказаться в “Ред Булл” и бороться за подиумы, победы и все остальное, за что будет сражаться команда, — заявил Сайнс, слова которого приводит агентство Рейтер. — Если этого не произойдет, очевидно, что я вряд ли останусь в “Торо Россо” на четвертый сезон, поэтому я держу двери открытыми для любых возможностей».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет 7—9 июля в Австрии.
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