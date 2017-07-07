Гран-при Австрии «Формулы-1»: зароют ли «топор войны» Феттель и Хэмилтон?
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Девятый этап чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Австрии — стартует в пятницу в Шпильберге, лидерам чемпионата Себастьяну Феттелю и Льюису Хэмилтону необходимо не только реабилитироваться за непопадание на подиум на этапе в Азербайджане, но и постараться «спустить на тормозах» ситуацию, произошедшую в гонке в Баку.
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Без домашних побед
Конечно, успех команды «Ред Булл» в виде победы Дэниела Риккьярдо в Баку вселяет определенный оптимизм в сердца болельщиков австрийской конюшни в преддверии домашнего этапа. Однако тот факт, что представители «Ред Булл» еще ни разу не поднимались на высшую ступень пьедестала на австрийском этапе, вызывает сомнения в возможности повторения азербайджанского успеха.
«Я думаю, что в Баку мы выглядели неплохо, — приводит слова Риккьярдо официальный сайт “Формулы-1”. — Похоже, что обновления помогли, это позитивный момент. Мы показали хорошие результаты, по крайней мере, увидели отдачу от моего двигателя во время гонки. Поэтому будем продолжать двигаться вперед и пытаться становиться все сильнее».
При этом все любители «Королевских гонок» продолжают обсуждать ситуацию, случившуюся в Баку между Феттелем и Хэмилтоном. Напомним, что в одном из эпизодов, когда на трассе была машина безопасности, лидировавший Хэмилтон резко затормозил в повороте, а шедший следом Феттель врезался в «Мерседес» британца сзади. Немец решил, что Хэмилтон сделал это намеренно, поравнялся с Льюисом и отомстил ему ударом болида сбоку.
Ждать или перемирия?
Феттель, в свою очередь, был готов «зарыть топор войны» и пообщаться со своим главным конкурентом, но Хэмилтон высказался категорично.
«Во-первых, у него (Феттеля) нет моего номера, — подчеркнул Хэмилтон. — Я же со своей стороны продолжу разговор на трассах, это для меня куда важнее. Я слышал, что он сказал обо мне после гонки. Я не собираюсь ни на кого показывать пальцем. Меня больше беспокоит, что я не смог победить, это сидит в голове. Мне надо привести мысли в порядок. Я хочу победить в оставшихся 12 гонках. Потребуется время, чтобы разобрать ситуацию, но в любом случае — это неуважение. И момент не должен был вызывать такую реакцию. Надеюсь, дети, увидев это, не решат, что так правильно».
Международная автомобильная федерация (FIA) решила изучить эпизод с участием Феттеля и Хэмилтона. По итогам слушаний, которые прошли в понедельник в Париже, FIA приняла решение не наказывать немецкого гонщика, чем только подлила масла в огонь. Остается дождаться старта
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