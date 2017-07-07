Гран-при Австрии «Формулы-1»: зароют ли «топор войны» Феттель и Хэмилтон?

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Гран-при Австрии «Формулы-1» пройдет с 7 по 9 июля на автодроме «Ред Булл Ринг». После восьми этапов чемпионата мира пилот «Феррари» Феттель продолжает лидировать в общем зачете, имея в активе 153 очка, на второй строчке идет Хэмилтон из «Мерседес» (139 очков), а замыкает первую тройку его партнер по команде Вальттери Боттас (111 очков). Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занимает 16-е место, набрав 4 очка.

Без домашних побед

Конечно, успех команды «Ред Булл» в виде победы Дэниела Риккьярдо в Баку вселяет определенный оптимизм в сердца болельщиков австрийской конюшни в преддверии домашнего этапа. Однако тот факт, что представители «Ред Булл» еще ни разу не поднимались на высшую ступень пьедестала на австрийском этапе, вызывает сомнения в возможности повторения азербайджанского успеха.

фоторепортаж Риккьярдо выиграл Гран-при Азербайджана Завершившийся в воскресенье Гран-при Азербайджана может претендовать на звание гонки сезона в «Формуле-1».

«Я думаю, что в Баку мы выглядели неплохо, — приводит слова Риккьярдо официальный сайт “Формулы-1”. — Похоже, что обновления помогли, это позитивный момент. Мы показали хорошие результаты, по крайней мере, увидели отдачу от моего двигателя во время гонки. Поэтому будем продолжать двигаться вперед и пытаться становиться все сильнее».

При этом все любители «Королевских гонок» продолжают обсуждать ситуацию, случившуюся в Баку между Феттелем и Хэмилтоном. Напомним, что в одном из эпизодов, когда на трассе была машина безопасности, лидировавший Хэмилтон резко затормозил в повороте, а шедший следом Феттель врезался в «Мерседес» британца сзади. Немец решил, что Хэмилтон сделал это намеренно, поравнялся с Льюисом и отомстил ему ударом болида сбоку.

Ждать или перемирия?

Феттель, в свою очередь, был готов «зарыть топор войны» и пообщаться со своим главным конкурентом, но Хэмилтон высказался категорично.

«Во-первых, у него (Феттеля) нет моего номера, — подчеркнул Хэмилтон. — Я же со своей стороны продолжу разговор на трассах, это для меня куда важнее. Я слышал, что он сказал обо мне после гонки. Я не собираюсь ни на кого показывать пальцем. Меня больше беспокоит, что я не смог победить, это сидит в голове. Мне надо привести мысли в порядок. Я хочу победить в оставшихся 12 гонках. Потребуется время, чтобы разобрать ситуацию, но в любом случае — это неуважение. И момент не должен был вызывать такую реакцию. Надеюсь, дети, увидев это, не решат, что так правильно».

Международная автомобильная федерация (FIA) решила изучить эпизод с участием Феттеля и Хэмилтона. По итогам слушаний, которые прошли в понедельник в Париже, FIA приняла решение не наказывать немецкого гонщика, чем только подлила масла в огонь. Остается дождаться старта Гран-при, чтобы понять, получит ли эта история продолжение.

Для российских болельщиков появился еще один повод следить за Гран-при Австрии уже с пятницы: резервный пилот команды «Рено» Сергей Сироткин примет участие в свободных заездах девятого этапа. Сироткин заменит за рулем болида немца Нико Хюлькенберга. Для россиянина это выступление в пятничной свободной практике станет третьим по ходу нынешнего сезона «Формулы-1». Ранее он заменял основных пилотов команды в свободных заездах на Гран-при России и Испании.