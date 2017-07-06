В «Феррари» расстались с главным мотористом команды

Сасси покинул Скудерию всего несколько дней назад. Сообщается, что его уход стал неожиданностью для всей итальянской команды, особенно учитывая прогресс «Феррари» в этом сезоне. Отметим, что в ходе пресс-конференции к Гран-при Австрии у лидера чемпионата Себастьяна Феттеля спросили об этой ситуации, на что немец ответил следующим образом:

«Я не знаю, что вы имеете в виду, вам нужно спросить об этом у руководства», — сказал Феттель.