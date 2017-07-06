Ферстаппен: «Ред Булл» приближается к лидерам, но нам нужен следующий шаг

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«Я достаточно просто справляюсь с разочарованием, звоню своим друзьям и мы веселимся. Потом настраиваюсь на следующую гонку. Неудачи разочаровывают, но я могу лишь стараться прикладывать максимум усилий в следующей гонке.

На данном этапе мы приближаемся к лидерам, что радует, но нам всё ещё нужно быть быстрее. Нам необходимо сделать следующий шаг и тяжело работать.