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6 июля 2017, 22:32 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ферстаппен: «Ред Булл» приближается к лидерам, но нам нужен следующий шаг

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австрии, а также рассказал о том, как справился с разочарованием после гонки в Азербайджане.

Пилот Ред <span class=error>Булл</span> Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего <nobr>Гран-при </nobr>Австрии а также рассказал о том как справился с разочарованием после гонки в Азербайджане. Увеличить
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«Я достаточно просто справляюсь с разочарованием, звоню своим друзьям и мы веселимся. Потом настраиваюсь на следующую гонку. Неудачи разочаровывают, но я могу лишь стараться прикладывать максимум усилий в следующей гонке.

На данном этапе мы приближаемся к лидерам, что радует, но нам всё ещё нужно быть быстрее. Нам необходимо сделать следующий шаг и тяжело работать.

Что касается этапа в Австрии, то после пары предыдущих гонок я не знаю, чего мне ожидать. Мы узнаем это в воскресенье. В среду я готовился на симуляторе. Надеюсь, что в гонке мы наберём какие-то очки, — приводит слова голландца официальный сайт ФИА.
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