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6 июля 2017, 21:02 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Уильямс» привёз многочисленные обновления на Гран-при Австрии

«Уильямс» подготовил агрессивный пакет обновлений болида к Гран-при Австрии.

Среди них новая стойка переднего крыла, по геометрии напоминающая решение «Макларена», большой передний подкрылок, должный улучшить поток воздуха вокруг сайдпода и помочь аэродинамике и охлаждению, а также новые сайдподы с «пальчиковыми» лезвиями в стиле «Мерседеса».

«На бумаге изменения положительны, но на деле нужно увидеть на трассе. Надеюсь, это хороший шаг в верном направлении. Мы все к нему стремимся», — цитирует пилота команды Лэнса Стролла Motorsport.
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