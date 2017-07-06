Райкконен: Мне совершенно не интересно лезть в конфликт Феттеля и Хэмилтона
Пилот «Феррари» Кими Райкконен заявил, что его совершенно не касается конфликт его напарника Себастьяна Феттеля с Льюисом Хэмилтоном, произошедший на
Гран-при Азербайджана.
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© AP 2017
«Мне совершенно не интересно влезать в это. Очевидно, что Себа наказали в гонке, он потерял позиции и потом ничего не произошло. Всё это надо обсуждать с ними. Мне нечего добавить или сказать, это не имеет ко мне отношения. Были честные наказания и допущенные ошибки, а теперь мы движемся дальше», — приводит слова Райкконена Crash.
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