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6 июля 2017, 20:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Райкконен: Мне совершенно не интересно лезть в конфликт Феттеля и Хэмилтона

Пилот «Феррари» Кими Райкконен заявил, что его совершенно не касается конфликт его напарника Себастьяна Феттеля с Льюисом Хэмилтоном, произошедший на Гран-при Азербайджана.

Пилот Феррари Кими Райкконен заявил что его совершенно не касается конфликт его напарника Себастьяна Феттеля с Льюисом Хэмилтоном произошедший на Гран-при Азербайджана. Увеличить
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© AP 2017

«Мне совершенно не интересно влезать в это. Очевидно, что Себа наказали в гонке, он потерял позиции и потом ничего не произошло. Всё это надо обсуждать с ними. Мне нечего добавить или сказать, это не имеет ко мне отношения. Были честные наказания и допущенные ошибки, а теперь мы движемся дальше», — приводит слова Райкконена Crash.
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