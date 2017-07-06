Фернандо Алонсо: Первую заплату хотел потратить на игрушечную машинку

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— После смены руководства в «Формуле-1» чемпионат стал более открытым. К примеру, в этом году болельщикам впервые показали видео с брифинга пилотов — традиционно закрытого мероприятия. Как расцениваете произошедшие изменения?

— Я уверен, что «Формуле-1» нужно становиться ближе к болельщикам. Мы можем показать фанатам больше, чем просто трансляцию гонки — здорово, что мы начали это делать. Я не думаю, что это сделает гонщиков более осторожными на брифингах. В конце концов, если у нас есть вопрос, мы все равно его зададим — независимо от того, есть перед нами камера или нет.

— Назовите трех гонщиков современной «Формулы-1», с которыми вам интереснее и приятнее всего бороться на трассе.

— Мне нравится сражаться с Карлосом Сайнсом. Он испанец, как и я, у нас отличные отношения и мы всегда уважительно относимся друг к другу на трассе — даже когда борьба становится жесткой. Также я назвал бы Даниэля Риккьярдо. Как гонщик он очень агрессивный — но при этом предельно уважительный к соперникам. Что касается третьего… Пожалуй, Хэмилтон. Всегда здорово быть во главе пелотона и сражаться с Льюисом.

— Если бы вы могли сразиться на трассе в очном поединке с самим собой 15-летней давности — с тем Фернандо Алонсо, которой недавно пришел в «Формулу-1» и которому едва исполнилось 20 лет — кто бы победил?

— Выиграл бы современный Фернандо. Молодой Фернандо был быстрым, агрессивным, но то и дело совершал небольшие ошибки. У него не было тех знаний, что есть у меня сейчас — как беречь топливо, как постоянно поддерживать шины в оптимальной температуре, как лучше выбрать время для пит-стопа. С каждым сезоном в «Формуле-1» ты узнаешь что-то новое и становишься лучше как гонщик.

В КАНАДЕ ДУМАЛ ДОСМОТРЕТЬ ГОНКУ С ТРИБУНЫ

— В мае вы дебютировали в марафоне «Инди-500» и даже некоторое время возглавлял гонку. Помните точное количество кругов, которое вы провели на первой позиции в этой гонке?

— Конечно. 27.

— Всего через неделю после «Инди-500», где пилоты поворачивают только налево, вам пришлось вернуться в «Формулу-1», где есть самые разные виражи…

— Да, это была существенная перемена. Перед тем, как выйти на старт «Инди-500», я проехал много кругов на тестах, чтобы адаптироваться к непривычным для меня машинам. Я думал, что для обратного перехода в «Формулу-1» мне это не потребуется, ведь, по сути, я возвращался в тот чемпионат, в котором провел последние 16 лет. Но оказалось, что я успел перестроить свой пилотаж для «Инли-500» — и первые десять кругов за рулем болида «Формулы-1» я чувствовал себя очень странно. Сидишь низко, руль расположен по-другому, педали где-то не там — вся машина ощущается незнакомой. Я думал, что мне придется привыкать к автомобилю один раз — в «Инди-500». Оказалось, что «Формула-1» также требует определенной адаптации.

— На гонке в Канаде мы видели, как после схода с дистанции вы поднялись на трибуну к болельщикам. Это «Инди-500» на вас так повлияла?

— Нет, это никак не связано. Когда в Монреале я остановился на обочине и увидел огромную толпу на трибуне, я решил, что будет неправильно просто сесть на скутер и уехать в боксы. Я решил бросить в толпу свои перчатки, но просто не смог их докинуть до болельщиков — и поднялся на трибуну к фанатам. Я даже подумал о том, чтобы досмотреть оттуда гонку, но в тот момент до финиша оставалось всего два круга, так что это не имело особого смысла.

— Вы когда-нибудь смотрели гонку с трибуны?

— Нет, никогда.

Я НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОКУПАЕТ ЯХТЫ

— За какими видами спорта вы следите как болельщик?

— Я люблю многие дисциплины. Разумеется, мне нравятся велогонки. Также я слежу за футболом и теннисом, люблю баскетбол, смотрю НБА.

— Когда вы в последний раз были на каком-нибудь спортивном событии в качестве зрителя?

— Это было девять месяцев назад в Мадриде — на футбольном матче, в котором играл мадридский «Реал».

— На что потратили свою первую зарплату в Формуле-1?

— Если честно, я не помню. Вряд ли это было что-то дорогое — я не тот человек, который покупает яхты или самолеты. Я даже машины не покупаю: все, что стоит в моем гараже, было подарено мне компаниями и спонсорами, с которыми я сотрудничал на протяжении карьеры. Сейчас я езжу на машине, которую предоставляет мне в пользование команда — этот автомобиль мне даже не принадлежит. Если подумать, то я мог потратить свою первую зарплату на машинку на радиоуправлении. Мне всегда они нравились, люблю модели с пультом.

— Вы во второй раз побывали на «Гран-при» в Баку. Что бы вы сказали людям, которые ни разу здесь не были и раздумывают о том, стоит ли им ехать в Баку?

— Я бы сказал, что Баку — это непознанная территория. Я был в этом городе уже пять или шесть раз, и с каждым разом мне нравится здесь все больше и больше. В Баку здорово сочетаются древние традиции и современность. Есть много приятных городов, в которых нет этого исторического багажа — здесь же история буквально вокруг тебя. Ну и, конечно, здесь море и прекрасная погода.

— Какая часть бакинского автодрома впечатлила вас сильнее других?

— Стартовая прямая. К концу прямой ты разгоняешься до 370 км/ч — и при этом находишься в самом центре города. Многие скажут, что узкие повороты вокруг Старого города выглядят более зрелищно, но для меня возможность разогнаться до 370 км/ч в центре столицы — самое впечатляющее.

Антон ПОГОРЕЛЬСКИЙ

«СЭ» благодарит автодром Baku City Circuit за помощь в проведении интервью.