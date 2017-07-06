Себастьян Феттель: Столкнувшись с Хэмилтоном в Баку, я совершил ошибку

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Немца разозлило резкое торможение гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в режиме машины безопасности, что едва не привело к аварии, поэтому Феттель поравнялся с британцем и ударил его нарочно колесом в колесо, за что был наказан 10-секундным штрафом.