Себастьян Феттель: Столкнувшись с Хэмилтоном в Баку, я совершил ошибку
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подчеркнул, что сожалеет об инциденте, который произошел во время «Гран-при Азербайджана».
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Немца разозлило резкое торможение гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в режиме машины безопасности, что едва не привело к аварии, поэтому Феттель поравнялся с британцем и ударил его нарочно колесом в колесо, за что был наказан 10-секундным штрафом.
— Я совершил ошибку и принял неверное решение, — цитирует
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