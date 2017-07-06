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6 июля 2017, 17:22 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Себастьян Феттель: Столкнувшись с Хэмилтоном в Баку, я совершил ошибку

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подчеркнул, что сожалеет об инциденте, который произошел во время «Гран-при Азербайджана».

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> подчеркнул что сожалеет об инциденте который произошел во время Гран-при Азербайджана. Увеличить
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Немца разозлило резкое торможение гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в режиме машины безопасности, что едва не привело к аварии, поэтому Феттель поравнялся с британцем и ударил его нарочно колесом в колесо, за что был наказан 10-секундным штрафом.

— Я совершил ошибку и принял неверное решение, — цитирует пресс-служба «Формулы-1» Феттеля. — Горжусь ли я этим моментом? Нет. Могу ли я вернуться назад и поступить иначе? Нет. Сожалею ли я об этом? Да.
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