Пилот «Рено» Сироткин примет участие в свободных заездах Гран-при Австрии
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин примет участие в тестовых заездах
Гран-при Австрии чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Об этом сообщила пресс-служба гоночной программы «СМП Рейсинг».
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Россиянин заменит за рулем немца Нико Хюлькенберга. Для Сироткина это станет третьим участием в свободных заездах в текущем сезоне. Ранее он заменял пилотов на
«Я счастлив вновь сесть за руль болида “Рено”. Мне очень нравится трасса в Шпильберге. Я очень люблю старые, исторические автодромы, а Red Bull Ring — это как раз одна из таких трасс. Надеюсь, что в этот раз мы полностью выполним намеченную программу на практику, соберем много информации по машине и положим начало хорошему
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