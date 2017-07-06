Пилот «Рено» Сироткин примет участие в свободных заездах Гран-при Австрии

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Россиянин заменит за рулем немца Нико Хюлькенберга. Для Сироткина это станет третьим участием в свободных заездах в текущем сезоне. Ранее он заменял пилотов на Гран-при Испании и Гран-при России.

«Я счастлив вновь сесть за руль болида “Рено”. Мне очень нравится трасса в Шпильберге. Я очень люблю старые, исторические автодромы, а Red Bull Ring — это как раз одна из таких трасс. Надеюсь, что в этот раз мы полностью выполним намеченную программу на практику, соберем много информации по машине и положим начало хорошему уик-энду для команды», — заявил Сироткин.