Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30305367/
6 июля 2017, 17:20 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Пилот «Рено» Сироткин примет участие в свободных заездах Гран-при Австрии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин примет участие в тестовых заездах Гран-при Австрии чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Об этом сообщила пресс-служба гоночной программы «СМП Рейсинг».

Россиянин заменит за рулем немца Нико Хюлькенберга. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянин заменит за рулем немца Нико Хюлькенберга. Для Сироткина это станет третьим участием в свободных заездах в текущем сезоне. Ранее он заменял пилотов на Гран-при Испании и Гран-при России.

«Я счастлив вновь сесть за руль болида “Рено”. Мне очень нравится трасса в Шпильберге. Я очень люблю старые, исторические автодромы, а Red Bull Ring — это как раз одна из таких трасс. Надеюсь, что в этот раз мы полностью выполним намеченную программу на практику, соберем много информации по машине и положим начало хорошему уик-энду для команды», — заявил Сироткин.

Гран-при Австрии начнется пятничными заездами 7 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
6 июля

Кузнецова победила Макарову и вышла в третий круг Уимблдона

Поветкин вернулся в рейтинг Международной боксерской федерации

РУСАДА опубликовало списки тестируемых российских спортсменов