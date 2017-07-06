Хэмилтон принял извинения Феттеля за столкновение в Баку
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что принял извинения гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля и инцидент, произошедший в гонке
Гран-при Азербайджана исчерпан.
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Видимо, что-то случилось...
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«Думаю, после той гонки я сказал всё, что хотел, и теперь концентрируюсь на следующих
Феттель, в свою очередь, отметил: «Приятно слышать от Льюиса, что мы можем двигаться дальше. Мы продолжаем уважать друг друга».
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