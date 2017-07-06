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6 июля 2017, 17:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон принял извинения Феттеля за столкновение в Баку

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что принял извинения гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля и инцидент, произошедший в гонке Гран-при Азербайджана исчерпан.

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«Думаю, после той гонки я сказал всё, что хотел, и теперь концентрируюсь на следующих Гран-при. Я оставил тот эпизод позади. Мы поговорили с Себастьяном в понедельник после гонки. Я по-прежнему уважаю его и буду бороться с ним по ходу сезона так же, как и прежде. Себастьян считал, что я провёл “брейк-тест” в его адрес, но все данные показывали, что это не то. Так что он заблуждался. У меня не было таких намерений, не было нужды так делать, ведь я лидировал. Я принял его извинения», — рассказал Хзэмилтон в ходе пресс-конференции перед Гран-при Австрии.

Феттель, в свою очередь, отметил: «Приятно слышать от Льюиса, что мы можем двигаться дальше. Мы продолжаем уважать друг друга».
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