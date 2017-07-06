Горные стрелки Шпильберга

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В ближайший уик-энд на автодроме «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге начнется девятый этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1». Пережившая несколько рождений трасса станет ареной очередного противостояния самых титулованных из действующих пилотов королевских гонок. После огненной гонки в Баку и последовавших решений ФИА от «Гран-при Австрии» ждут «продолжения банкета».

«ЛАЙК» В ИНСТАГРАМЕ

Инцидент между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем на «Гран-при Азербайджана» был и наверняка будет самой обсуждаемой темой в «Формуле-1» как минимум до Гран-при Венгрии. ФИА решила простить немца в тот самый день, когда ему исполнилось 30 лет.

Никаких дополнительных наказаний не последовало. Глава ФИА Жан Тодт призвал оставить инцидент в прошлом, то же самое попросил сделать всех болельщиков и непосредственных участников инцидента руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф. Но это решение вызвало едва ли не больше обсуждений, чем непосредственно сам эпизод столкновения, во время которого Феттель повел себя странно.

Один из пользователей «Инстаграма» написал эмоциональный пост о том, что будь на месте Себастьяна любой другой пилот, речь бы шла не просто о лишении очков за гонку в Баку, но и дисквалификации до окончания сезона.

В завершении поста следовало утверждение, что «ФИА всегда прогибалась перед “Феррари” и будет это делать». Среди «лайкнувших» этот «месседж» был и Льюис Хэмилтон, который воздержался от дальнейших комментариев помимо тех, что уже давал до вердикта Международной федерации автоспорта.

Борьба, и не только на трассе, ещё больше обострилась — болельщики должны быть рады, ведь именно такой они и мечтали видеть «Формулу-1»: со скандалами, непредсказуемыми результатами, отсутствием явного фаворита.

«ХОНДА» В ЗАСАДЕ, КВЯТ В НАДЕЖДАХ

За разборками Феттеля и Хэмилтона несколько в тени остались все другие события, предварявшие «Гран-при Австрии».

Лидер «Макларена» Фернандо Алонсо, который не стеснялся в выражениях по поводу силовой установки «Хонда» в первой трети сезона, а «Гран-при Монако» и вовсе пропустил из-за отсутствия перспектив (испанец поучаствовал в «Инди-500»), сменил тон. После первых набранных в сезоне очков в Баку он даже выразил надежду, что прогресс будет продолжаться.

В Австрии «Макларены» будут оснащены новой спецификацией «Хонды», которая и по мнению Алонсо, и по мнению Юсуке Хасэгавы (руководителя проекта японской компании в «Формуле-1») даст серьёзную прибавку в мощности. Не такую, конечно, чтобы сразу встать вровень с лидерами. Но такую, чтобы на равных вести борьбу с «Торо Россо», «Хаасом» или «Рено», например.

Руководство «Рено», кстати, куда усиленно «сватают» Алонсо, признало, что раньше 2019 года не сможет сконструировать болид и оснастить его силовой установкой, позволяющей бороться за победу.

Владелец «Форс Индии» Виджей Малья перед «Гран-при Австрии» в очередной раз публично заявил, что пилоты команды Эстебан Окон и Серхио Перес могут бороться между собой, но должны учитывать командные интересы. Вся команда была раздосадована столкновением этих гонщиков в Баку, но никакой гром не грянул, все недоразумения остались внутри боксов.

К Шпильбергу практически все подошли в ожидании того, что дела будут складываться лучше, чем в предыдущих гонках. Особенно на перемены рассчитывает Даниил Квят. У россиянина нынешний сезон складывается из рук вон плохо, и в основном по причине отказа техники или авариях, в которых далеко не всегда виноват пилот «Торо Россо».

ДА БУДЕТ ГРОЗА!

Прогноз погоды на «Гран-при Австрии» благоприятен, но вероятность осадков, особенно в пятницу и воскресенье, всё же есть. Более того, синоптики не исключают, что во время гонки разразится гроза. Если бы был дождь, но не было машины безопасности, это было просто идеально для такой короткой трассы с довольно быстрыми поворотами, в том числе и с обратным профилем, и перепадом высот. В таких условиях и проявляется всё мастерство гонщиков.

«Ред Булл Ринг» — трасса старого образца, правда, серьезно «обрезанная» по сравнению с тем, что было раньше. Поворотов всего девять, но в них очень важно не терять скорость, эти повороты постоянно провоцируют гонщиков на ошибки Автодром построен на склоне холма в штирийских горах, и является одним из самых «высоких» в календаре чемпионата, высота трассы на уровнем моря около 700 метров. В разреженном воздухе турбина силовой установки будет вращаться с большей скоростью для обеспечения необходимой мощности.

Снижается и уровень прижимной силы, и уровень сцепления с трассой, и охлаждение машины хуже, чем обычно, и повышенная нагрузка на тормоза. В общем, «Гран-при Австрии» — вызов для всех: пилотов, инженеров, механиков, как и любая гонка «Формулы-1». С момента возвращения австрийской гонки в календарь чемпионата мира «Мерседес» на «Ред Булл Ринге» ещё не проигрывал, но нынешний сезон проходит под знаком прерывания любых серий.

КАЛЕНДАРЬ ЭТАПА

Пятница, 7 июля

11.00 — 12.30 Первая тренировка

15.00 — 16.30 Вторая тренировка

Суббота, 8 июля

12.00 — 13.00 Третья тренировка

15.00 — 16.00 Квалификация

Воскресенье, 9 июля

15.00 — 17.00 Гонка.