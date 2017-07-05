Сафнауэр: В отношениях пилотов «Форс Индия» нет напряжённости
Операционный директор «Форс Индия» Отмар Сафнауэр отверг предположения о том, что к столкновению Эстебана Окона с Серхио Пересом в Баку привела растущая напряжённость между пилотами в последних
Гран-при.
Были предположения, что Окон остался очень расстроен гонкой в Канаде, когда его напарник отказался пропустить его вперёд.
«Я не думаю, что у нас были проблемы в Канаде. Это не имело никакого отношения к пилотам. Но в Баку, на мой взгляд, Окону просто не хватило опыта. Он молод и провёл не так много гонок в Ф-1. Каждый раз, когда случается
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