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5 июля 2017, 15:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сафнауэр: В отношениях пилотов «Форс Индия» нет напряжённости

Операционный директор «Форс Индия» Отмар Сафнауэр отверг предположения о том, что к столкновению Эстебана Окона с Серхио Пересом в Баку привела растущая напряжённость между пилотами в последних Гран-при.

Были предположения, что Окон остался очень расстроен гонкой в Канаде, когда его напарник отказался пропустить его вперёд.

«Я не думаю, что у нас были проблемы в Канаде. Это не имело никакого отношения к пилотам. Но в Баку, на мой взгляд, Окону просто не хватило опыта. Он молод и провёл не так много гонок в Ф-1. Каждый раз, когда случается что-то подобное, вы выносите из этого уроки. Так что ему нужно просто учиться. Всё просто», — цитирует Сафнауэра Autosport.
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