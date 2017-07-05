Сафнауэр: В отношениях пилотов «Форс Индия» нет напряжённости

Были предположения, что Окон остался очень расстроен гонкой в Канаде, когда его напарник отказался пропустить его вперёд.



«Я не думаю, что у нас были проблемы в Канаде. Это не имело никакого отношения к пилотам. Но в Баку, на мой взгляд, Окону просто не хватило опыта. Он молод и провёл не так много гонок в Ф-1. Каждый раз, когда случается что-то подобное, вы выносите из этого уроки. Так что ему нужно просто учиться. Всё просто», — цитирует Сафнауэра Autosport.