Хаккинен: Слишком рано говорить о дебюте Мика Шумахера в Ф-1

На данный момент Шумахер-младший выступает в Формуле-3.



«На мой взгляд, сейчас не самое подходящее время говорить о Формуле-1. Он всё ещё юн и должен себя всячески проявить. Но важно то, что он хочет выиграть больше гонок.



Если вы смиренны и жаждете побед, если у вас есть цель стать победителем, если вы пытаетесь стать лучше как гонщик, то это именно то, что вам нужно. И когда я разговариваю с Миком, то чувствую, что он хочет стать победителем», — цитирует Хаккинена Bild.