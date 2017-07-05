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https://sport.mail.ru/news/formula1/30291215/
5 июля 2017, 14:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хаккинен: Слишком рано говорить о дебюте Мика Шумахера в Ф-1

Двукратный чемпион мира в Формуле-1 Мика Хаккинен считает, что пока слишком рано говорить о переходе Мика Шумахера, сына Михаэля Шумахера, в «Королевские автогонки».

На данный момент Шумахер-младший выступает в Формуле-3.

«На мой взгляд, сейчас не самое подходящее время говорить о Формуле-1. Он всё ещё юн и должен себя всячески проявить. Но важно то, что он хочет выиграть больше гонок.

Если вы смиренны и жаждете побед, если у вас есть цель стать победителем, если вы пытаетесь стать лучше как гонщик, то это именно то, что вам нужно. И когда я разговариваю с Миком, то чувствую, что он хочет стать победителем», — цитирует Хаккинена Bild.
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