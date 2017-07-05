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5 июля 2017, 14:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Поль Рикар» может принять зимние тесты Ф-1 перед сезоном-2018

Трасса «Поль Рикар» может принять предсезонные тесты Формулы-1 в 2018 году.

Руководитель автодрома Стефан Клэр сообщил о наличии соответствующего предложения. В сезоне-2018 на трассе «Поль Рикар» пройдёт Гран-при Франции, который вернётся в календарь Ф-1 после 27-летнего перерыва.

«Мы проведём тесты с большим удовольствием. Наша заявка имеет смысл. Мы готовимся к этому. Команды знают качество наших услуг, а благодаря “Магнети Марелли” наше оборудование для телеметрии позволит командам привозить с собой меньше (оборудования) на трассу.

Кроме того, поскольку команды не будут знакомы с новым треком, это может быть заманчиво для них. Единственный вопрос в том, разделим ли мы тесты с другой трассой», — цитирует Клэр F1today.
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