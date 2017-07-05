«Заубер» объявит о назначении Вассёра на пост главы команды в Австрии

Должность главы швейцарской конюшни стала вакантной после неожиданного увольнения Мониши Кальтенборн перед Гран-при Азербайджана.



Пресс-секретарь «Заубера» Паскаль Пикки в недавнем интервью Blick сказал: «Мы ведём переговоры с Вассёром, но пока ничего не можем объявить. Есть и другие кандидаты».



Однако корреспондент Turun Sanomat Луис Васконелос утверждает, что назначение Вассёра — это вопрос решённый: «Заубер», как ожидается, объявит об этом по ходу уик-энда в Австрии.