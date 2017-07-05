«Заубер» объявит о назначении Вассёра на пост главы команды в Австрии
По информации Turun Sanomat, команда «Заубер» объявит о назначении Фредерика Вассёра на должность руководителя команды по ходу
Гран-при Австрии.
Должность главы швейцарской конюшни стала вакантной после неожиданного увольнения Мониши Кальтенборн перед
Однако корреспондент Turun Sanomat Луис Васконелос утверждает, что назначение Вассёра — это вопрос решённый: «Заубер», как ожидается, объявит об этом по ходу
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