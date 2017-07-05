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https://sport.mail.ru/news/formula1/30289672/
5 июля 2017, 13:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда: Инцидент с Феттелем исчерпан

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда, который ранее приветствовал дополнительное расследование в отношении пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за столкновение с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Азербайджана, считает вопрос закрытым.

<span class=error>Неисполнительный</span> председатель совета директоров Мерседеса Ники <span class=error>Лауда</span> который ранее приветствовал дополнительное расследование в отношении пилота <span class=error>Феррари</span> Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> за столкновение с <span class=error>Льюисом</span> Хэмилтоном на <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана считает вопрос закрытым. Увеличить
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ФИА не стала дополнительно наказывать немца, а сам он принёс свои извинения Хэмилтону, зрителям и ФИА.

«Я критиковал Феттеля, потому что он не признавал своей ошибки. Теперь, когда он извинился, инцидент исчерпан», — цитирует Лауду Bild.
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