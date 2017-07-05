Лауда: Инцидент с Феттелем исчерпан

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ФИА не стала дополнительно наказывать немца, а сам он принёс свои извинения Хэмилтону, зрителям и ФИА.



«Я критиковал Феттеля, потому что он не признавал своей ошибки. Теперь, когда он извинился, инцидент исчерпан», — цитирует Лауду Bild.