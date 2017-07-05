В «Рено» не намерены копировать концепцию моторов «Мерседес»

«Собираемся ли мы разделить турбину и компрессор в следующем году? Нет. Наш двигатель такой, как есть. Мы решили оставить турбину сзади по ряду веских причин. Также нет веских оснований для изменений, поскольку мы не видим выигрыша во времени на круге с точки зрения машины. Мы разместили элементы силовой установки в машине так, как нам нравится.



Справедливо также будет сказать, что реальный акцент делается на двигатель внутреннего сгорания плюс турбонаддув. Это то, над чем работают все и что, как я думаю, делает “Мерседес”. Они не тратят столько времени на ERS, они продолжают развивать ДВС», — цитирует Таффена Motorsport.