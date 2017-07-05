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5 июля 2017, 11:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Бланделл: Неправильно, что Феттель избежал более сурового наказания

Бывший пилот Формулы-1 Марк Бланделл считает, что ФИА должна была дополнительно наказать пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за инцидент с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Азербайджана.

Бывший пилот Формулы-1 Марк Бланделл считает что <span class=error>ФИА</span> должна была дополнительно наказать пилота <span class=error>Феррари</span> Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> за инцидент с гонщиком Мерседеса <span class=error>Льюисом</span> Хэмилтоном в гонке <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана. Увеличить
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«Если быть предельно честным, то я не думаю, что наказание было достаточным. Я посмотрел на то, что произошло, и увидел искусство выигрывать сомнительными, хотя и не запрещёнными приёмами. Чего я не понял, так это обратной реакции.

И я думаю, то, что сделал Феттель, было неуместным и ненужным. И я не понимаю решения ФИА заставить его учить молодых пилотов (немец пообещал в течение года принимать участие в образовательных мероприятиях в младших сериях под эгидой ФИА. — Прим. «Чемпионата»).

Все молодые гонщики, которых я знаю, смотрели этот Гран-при, и то, что они увидели, отставляет впечатление несоответствия. У меня есть проблемы с принятием этого, — цитирует Бланделла Sky Sports.
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