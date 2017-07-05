Бланделл: Неправильно, что Феттель избежал более сурового наказания

«Если быть предельно честным, то я не думаю, что наказание было достаточным. Я посмотрел на то, что произошло, и увидел искусство выигрывать сомнительными, хотя и не запрещёнными приёмами. Чего я не понял, так это обратной реакции.



И я думаю, то, что сделал Феттель, было неуместным и ненужным. И я не понимаю решения ФИА заставить его учить молодых пилотов (немец пообещал в течение года принимать участие в образовательных мероприятиях в младших сериях под эгидой ФИА. — Прим. «Чемпионата»).

Все молодые гонщики, которых я знаю, смотрели этот Гран-при, и то, что они увидели, отставляет впечатление несоответствия. У меня есть проблемы с принятием этого, — цитирует Бланделла Sky Sports.