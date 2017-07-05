Бланделл: Неправильно, что Феттель избежал более сурового наказания
Бывший пилот Формулы-1 Марк Бланделл считает, что ФИА должна была дополнительно наказать пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за инцидент с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в гонке
Гран-при Азербайджана.
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Видимо, что-то случилось...
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«Если быть предельно честным, то я не думаю, что наказание было достаточным. Я посмотрел на то, что произошло, и увидел искусство выигрывать сомнительными, хотя и не запрещёнными приёмами. Чего я не понял, так это обратной реакции.
И я думаю, то, что сделал Феттель, было неуместным и ненужным. И я не понимаю решения ФИА заставить его учить молодых пилотов (немец пообещал в течение года принимать участие в образовательных мероприятиях в младших сериях под эгидой ФИА. — Прим. «Чемпионата»).
Все молодые гонщики, которых я знаю, смотрели этот
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