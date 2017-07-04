Масса: в Австрии надеюсь оправиться от разочарования в Баку

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«Трасса в Австрии очень хороша для вождения. Там есть быстрые повороты и парочка отличных прямых. Обычно мы тут конкурентоспособны. В прошлом у меня здесь были хорошие гонки, которые я заканчивал на подиуме, также я выигрывал здесь поул в 2014 году, так что мне нравится проводить здесь время.