Масса: в Австрии надеюсь оправиться от разочарования в Баку
Пилот «Уильямса» Фелипе Масса поделился ожиданиями от
Гран-при Австрии, выразив надежду, что хороший уик-энд на трассе «Шпильберг» заставит его забыть о недавней неудаче в Баку.
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«Трасса в Австрии очень хороша для вождения. Там есть быстрые повороты и парочка отличных прямых. Обычно мы тут конкурентоспособны. В прошлом у меня здесь были хорошие гонки, которые я заканчивал на подиуме, также я выигрывал здесь поул в 2014 году, так что мне нравится проводить здесь время.
Фанаты здесь также очень хорошо относятся к Формуле-1. Я надеюсь на хороший
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