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https://sport.mail.ru/news/formula1/30279457/
4 июля 2017, 15:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Я знаю, что могу быть быстрым в Австрии

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят дал комментарий к предстоящему Гран-при Австрии.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> дал комментарий к предстоящему <nobr>Гран-при </nobr>Австрии. Увеличить
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«Меня не особо интересует статистика — это не то, на что я обращаю внимание. Например, я ни разу не зарабатывал очки в Австрии, но я никогда не зацикливаюсь на этом, когда начинается гоночный уик-энд. Мой подход к гонкам не меняется. Мне нравится эта трасса, и я знаю, что могу быть быстрым на ней, — это всё, что действительно имеет значение для меня.

Эта трасса является домашней для “Ред Булл”, у нас здесь большая поддержка, к нам приковано внимание по ходу всего уик-энда, что всегда здорово. Я получаю удовольствие, выступая здесь.

Здорово, что в течение года так много гоночных уик-эндов, особенно когда они следуют один за другим. Много хороших гонок — это всегда здорово. Это также является испытанием для команд и пилотов, поскольку необходимо постоянно поддерживать высокий уровень концентрации и хорошую форму на протяжении этих недель», — приводит слова Квята пресс-служба команды.
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