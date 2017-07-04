Квят: Я знаю, что могу быть быстрым в Австрии
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят дал комментарий к предстоящему
Гран-при Австрии.
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Видимо, что-то случилось...
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«Меня не особо интересует статистика — это не то, на что я обращаю внимание. Например, я ни разу не зарабатывал очки в Австрии, но я никогда не зацикливаюсь на этом, когда начинается гоночный
Эта трасса является домашней для “Ред Булл”, у нас здесь большая поддержка, к нам приковано внимание по ходу всего
Здорово, что в течение года так много гоночных
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