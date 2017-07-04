Квят: Я знаю, что могу быть быстрым в Австрии

«Меня не особо интересует статистика — это не то, на что я обращаю внимание. Например, я ни разу не зарабатывал очки в Австрии, но я никогда не зацикливаюсь на этом, когда начинается гоночный уик-энд. Мой подход к гонкам не меняется. Мне нравится эта трасса, и я знаю, что могу быть быстрым на ней, — это всё, что действительно имеет значение для меня.



Эта трасса является домашней для “Ред Булл”, у нас здесь большая поддержка, к нам приковано внимание по ходу всего уик-энда, что всегда здорово. Я получаю удовольствие, выступая здесь.



Здорово, что в течение года так много гоночных уик-эндов, особенно когда они следуют один за другим. Много хороших гонок — это всегда здорово. Это также является испытанием для команд и пилотов, поскольку необходимо постоянно поддерживать высокий уровень концентрации и хорошую форму на протяжении этих недель», — приводит слова Квята пресс-служба команды.