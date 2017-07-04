Кубица проведёт ещё одни тесты с «Рено»

Знакомый с ситуацией источник сказал, что высшее руководство команды в восторге от возможного возвращения Кубицы, однако скептически оценивает его шансы, учитывая ограничения в движении правой руки гонщика. При этом на симуляторе команды поляк так же быстр, как лидер «Рено» Нико Хюлькенберг, но не факт, что он способен перенести эту скорость на реальную трассу.

В «Рено» отказались раскрыть детали следующих тестов. «От нас ничего не последует», — ответил представитель «Рено», когда ему был задан вопрос о тестах.