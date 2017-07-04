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4 июля 2017, 13:57 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Фанату доверили махать клетчатым флагом на финише Гран-при Австрии

Руководители трассы «Ред Булл Ринг» проведут несколько розыгрышей для поклонников по ходу Гран-при Австрии Формулы-1.

Трое победителей лотереи получат право прокатиться по трассе на машине безопасности с ее пилотом Берндом Майландером. А один счастливчик сможет просигнализировать конце гонки, взмахнув клетчатым флагом на финише. Кроме того, 22 молодых фаната Ф-1 станут на этом этапе талисманами пилотов. Чтобы повысить популярность мероприятия среди детей, все зрители младше 14 лет в сопровождении взрослых смогут пройти на автодром бесплатно, сообщает Motorsport.
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