Ф-1 может пойти на послабления правил для новых поставщиков моторов

Главным, по его мнению, является не допустить повторения у вновь прибывших производителей тех же проблем, с какими столкнулась «Хонда».



«В условиях нового регламента, который вступит в силу в 2020 году, нам следует изучить список производителей, желающих присоединиться, и признать, что им, возможно, потребуется помощь.



Если вспомнить систему жетонов, то, возможно, новому производителю следует давать больше жетонов на развитие двигателя на протяжении первых двух лет. Есть много различных интересных идей, которые можно использовать для привлечения людей в Ф-1», — цитирует Брауна Autosport.