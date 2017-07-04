В «Феррари» выбрали на ГП Великобритании больше «суперсофта», чем в «Мерседесе»

Подход лидирующих команд в выборе шин на гонку в Великобритании оказался существенно различным. Гонщики «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен возьмут в «Сильверстоун» по девять комплектов «суперсофта», три «софта» и одному «медиуму». Их коллеги из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас получат по шесть комплектов «суперсофта», при этом у Хэмилтона будет шесть «софтов» и один «медиум», а у Боттаса — 5 «софтов» и 2 «медиума».