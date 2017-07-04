Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30275510/
4 июля 2017, 11:36 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хюлькенберг рассказал о своих надеждах на 2018 год

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился своими ожиданиями на сезон-2018.

«Развитие машины на 2018 год давно уже началось. Значит, оно явно продвинулось вперёд. Есть хорошие признаки. Отставание от лидеров велико, поэтому нам нужно много скорости. Цели всегда относительны, но очевидно, что в следующем году мы хотим финишировать в топ-10, даже не в топ-10, а в топ-8, на регулярной основе. Так что мы должны сделать большой шаг вперёд, чтобы наши надежды оправдались», — цитирует Хюлькенберга Motorsport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО