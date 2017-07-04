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4 июля 2017, 10:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо: Трасса в Австрии должна лучше подойти болиду «Макларена»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал о позитивном настрое перед предстоящим Гран-при Австрии.

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> рассказал о позитивном настрое перед предстоящим <nobr>Гран-при </nobr>Австрии. Увеличить
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«Есть причины чувствовать себя более оптимистично перед уик-эндом в Австрии. Это трасса, на которой всё не столь сильно зависит от мощности мотора, как в некоторых из недавних гонок. Думаю, что нашей машине будут лучше подходить повороты трассы в Шпильберге.

У нас также есть несколько полезных обновлений, в том числе и переработанный, как я надеюсь, двигатель третьей спецификации, который я тестировал на третьей тренировке в Баку. Каждый шаг вперёд важен, так что я с нетерпением жду позитивного уик-энда, в который мы снова сможем выжать всё из машины», — цитирует Алонсо GPUpdate.
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