Алонсо: Трасса в Австрии должна лучше подойти болиду «Макларена»
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал о позитивном настрое перед предстоящим
Гран-при Австрии.
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«Есть причины чувствовать себя более оптимистично перед
У нас также есть несколько полезных обновлений, в том числе и переработанный, как я надеюсь, двигатель третьей спецификации, который я тестировал на третьей тренировке в Баку. Каждый шаг вперёд важен, так что я с нетерпением жду позитивного
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