Алонсо: Трасса в Австрии должна лучше подойти болиду «Макларена»

«Есть причины чувствовать себя более оптимистично перед уик-эндом в Австрии. Это трасса, на которой всё не столь сильно зависит от мощности мотора, как в некоторых из недавних гонок. Думаю, что нашей машине будут лучше подходить повороты трассы в Шпильберге.



У нас также есть несколько полезных обновлений, в том числе и переработанный, как я надеюсь, двигатель третьей спецификации, который я тестировал на третьей тренировке в Баку. Каждый шаг вперёд важен, так что я с нетерпением жду позитивного уик-энда, в который мы снова сможем выжать всё из машины», — цитирует Алонсо GPUpdate.