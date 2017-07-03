С днем рождения, Себ! ФИА не стала подводить Феттеля под трибунал

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ОН МНЕ, ***, БРЕЙК-ТЕСТ УСТРОИЛ!

«Гран-при Азербайджана», прошедший в последние выходные июня, стал лучшим в нынешнем сезоне. И вполне возможно, останется таковым до конца года, настолько интересным он оказался. Красочная борьба, ошибки команд на пит-стопах, аварии и столкновения, неожиданные результаты — все, за что болельщики любят «Формулу-1», но видят в последнее время не так часто, как хотели бы.

Но все перечисленное затмил инцидент, произошедший на 19-м круге. Два лидера сезона, Хэмилтон и Феттель, плелись за пейс-каром, в какой-то момент британец немного замедлился в повороте, и главный конкурент, не успев оттормозиться, слегка ударил его в заднюю часть машины. Полетели обломки, ситуация напомнила сценарий мелкой аварии на дороге общего пользования. Но главное последовало дальше: разъяренный Феттель нецензурно выругался по радио, прибавил газу и резко вывернул руль в сторону обидчика, толкнув его колесо в колесо. Так стало еще больше похоже на ДТП, а острословы в Сети поспешили сравнить Себа с бакинским таксистом.

За свои художества лидер «Феррари» почти немедленно получил от стюардов гонки 10-секундный stop'n'go и продолжил бушевать. В итоге он финишировал четвертым, лишившись места на пьедестале из-за несдержанности, и получил три штрафных балла в лицензию. Но было понятно, что просто так дело не закончится.

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ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ

28 июня ФИА открыла расследование в отношении Феттеля. А в выходные стало известно, что, несмотря на день рождения, того в понедельник ждут в Париже на закрытой встрече с главой ФИА Жаном Тодтом. Понятно, что тот позвал немца не за тем, чтобы поздравить с круглой датой.

Как сообщили осведомленные источники, по итогам этой встречи в верхах ожидалось решение, продолжать ли дисциплинарное преследование немца. При этом в понедельник днем по интернету уже разошелся добытый «инсайдерами» документ, согласно которому Феттеля признали виновным в умышленном столкновении, вычеркнули из протокола гонки в Баку и лишили 12 очков. Но чуть позже стало понятно, что это фейк.

Все шло к тому, что немца официально вызовут в Международный трибунал ФИА. После чего стороны ждет достаточно долгое разбирательство. Но исход разговора за закрытыми дверями удивил. Если коротко, с Феттелем решено было сделать то, о чем мечтал персонаж скетч-шоу, незадачливый охранник Александр Родионович Бородач. Понять и простить.

Прибыв на заседание в столице Франции, Себастьян принес извинения руководству федерации и сопернику, взял на себя всю ответственность за произошедшее на трассе и к тому же выразил готовность в свободное от соревнований время принимать участие в образовательных программах для молодых пилотов.

«В свете этого президент ФИА Жан Тодт решил, что на этом дело может быть закрыто. Учитывая серьезность проступка, Тодт подчеркнул, что любое повторение подобного немедленно приведет к обращению в трибунал», — говорится в пресс-релизе федерации. Попросту говоря, Феттелю просто погрозили пальцем, как нашкодившему школьнику, попугали вызовом родителей в школу и спустили дело на тормозах.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СУД, САМЫЙ СПРАВЕДЛИВЫЙ В МИРЕ

Таким образом, ФИА избежала затягивания процесса, который мог затянуться еще месяца на полтора, а то и два. При этом есть и несомненный плюс — чиновники, пожурив эмоционального немца, не стали вмешиваться извне в очень интересную борьбу за титул чемпиона мира-2017.

Хотя, конечно, наказание могло и, как считают многие, должно было быть более строгим. Особенно, учитывая, что у Феттеля уже имеются дисциплинарные взыскания, а если он в ближайшей гонке, например, получит четыре штрафных балла в суперлицензию, то автоматически пропустит «Гран-при Великобритании». Большинство экспертов всю предыдущую неделю сходилось на том, что Себа нужно удалить из протокола гонки в Азербайджане, дисквалифицировав его задним числом. Именно такое наказание содержал фальшивый документ, на который клюнули многие журналисты. Но такое решение уравняло бы Феттеля и Хэмилтона в чемпионской гонке, ведь немец лишился бы 12 очков, а британец приобрел два.

Что еще могло грозить Феттелю? Например, снятие очков и без дисквалификации в Баку, понижение на стартовой решетке — стандартное наказание для лихачей в «Ф-1».

А самая суровая мера, предусмотренная регламентом — снятие гонщика, виновного в умышленной аварии, с чемпионата. Это крайне маловероятно. Но такие прецеденты были, причем не слишком давно. В 1997-м Михаэль Шумахер, уже будучи двукратным чемпионом мира, отчаянно бился за мировую корону с Жаком Вильневом. На «Гран-при Европы» в Хересе Шуми, опережавший соперника в общем зачете на одно очко, какое-то время лидировал, но обладавший более быстрой машиной канадец сумел успешно атаковать оппонента. Видя, что уступает, Шумахер пошел на таран соперника, ведь обоюдный вылет сохранял ему лидерство в сезоне. Но после столкновения Вильнев сумел продолжить гонку, в отличие от немца. Расправа над Михаэлем последовала очень скоро — ФИА лишила его всех очков, набранных за сезон, и сняла с чемпионата, при этом сохранив за ним статистику побед и выступлений на отдельных этапах.

Все в истории повторяется дважды: сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. И за трагедией одного немца на «Феррари», случившейся 20 лет назад, последовал фарс в исполнении другого немца на «Феррари» в Баку. И по тому, как это произошло, и по последовавшей реакции.