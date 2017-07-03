С днем рождения, Себ! ФИА не стала подводить Феттеля под трибунал
В день 30-летия четырехкратный чемпион мира и лидер общего зачета сезона-2017 Себастьян Феттель получил приятный подарок от Международной федерации автоспорта (ФИА), закрывшей дело о столкновении немца с Льюисом Хэмилтоном на гонке в Баке. Почему простили гонщика, которому грозил вызов в дисциплинарный трибунал и суровые санкции вплоть до снятия с чемпионата мира, разбирался «СЭ».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ОН МНЕ, ***,
«Гран-при Азербайджана», прошедший в последние выходные июня, стал лучшим в нынешнем сезоне. И вполне возможно, останется таковым до конца года, настолько интересным он оказался. Красочная борьба, ошибки команд на
Но все перечисленное затмил инцидент, произошедший на 19-м круге. Два лидера сезона, Хэмилтон и Феттель, плелись за
За свои художества лидер «Феррари» почти немедленно получил от стюардов гонки 10-секундный stop'n'go и продолжил бушевать. В итоге он финишировал четвертым, лишившись места на пьедестале
ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ
28 июня ФИА открыла расследование в отношении Феттеля. А в выходные стало известно, что, несмотря на день рождения, того в понедельник ждут в Париже на закрытой встрече с главой ФИА Жаном Тодтом. Понятно, что тот позвал немца не за тем, чтобы поздравить с круглой датой.
Как сообщили осведомленные источники, по итогам этой встречи в верхах ожидалось решение, продолжать ли дисциплинарное преследование немца. При этом в понедельник днем по интернету уже разошелся добытый «инсайдерами» документ, согласно которому Феттеля признали виновным в умышленном столкновении, вычеркнули из протокола гонки в Баку и лишили 12 очков. Но чуть позже стало понятно, что это фейк.
Все шло к тому, что немца официально вызовут в Международный трибунал ФИА. После чего стороны ждет достаточно долгое разбирательство. Но исход разговора за закрытыми дверями удивил. Если коротко, с Феттелем решено было сделать то, о чем мечтал персонаж
Прибыв на заседание в столице Франции, Себастьян принес извинения руководству федерации и сопернику, взял на себя всю ответственность за произошедшее на трассе и к тому же выразил готовность в свободное от соревнований время принимать участие в образовательных программах для молодых пилотов.
«В свете этого президент ФИА Жан Тодт решил, что на этом дело может быть закрыто. Учитывая серьезность проступка, Тодт подчеркнул, что любое повторение подобного немедленно приведет к обращению в трибунал», — говорится в
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СУД, САМЫЙ СПРАВЕДЛИВЫЙ В МИРЕ
Таким образом, ФИА избежала затягивания процесса, который мог затянуться еще месяца на полтора, а то и два. При этом есть и несомненный плюс — чиновники, пожурив эмоционального немца, не стали вмешиваться извне в очень интересную борьбу за титул чемпиона мира-2017.
Хотя, конечно, наказание могло и, как считают многие, должно было быть более строгим. Особенно, учитывая, что у Феттеля уже имеются дисциплинарные взыскания, а если он в ближайшей гонке, например, получит четыре штрафных балла в суперлицензию, то автоматически пропустит «Гран-при Великобритании». Большинство экспертов всю предыдущую неделю сходилось на том, что Себа нужно удалить из протокола гонки в Азербайджане, дисквалифицировав его задним числом. Именно такое наказание содержал фальшивый документ, на который клюнули многие журналисты. Но такое решение уравняло бы Феттеля и Хэмилтона в чемпионской гонке, ведь немец лишился бы 12 очков, а британец приобрел два.
Что еще могло грозить Феттелю? Например, снятие очков и без дисквалификации в Баку, понижение на стартовой решетке — стандартное наказание для лихачей в «Ф-1».
А самая суровая мера, предусмотренная регламентом — снятие гонщика, виновного в умышленной аварии, с чемпионата. Это крайне маловероятно. Но такие прецеденты были, причем не слишком давно. В 1997-м Михаэль Шумахер, уже будучи двукратным чемпионом мира, отчаянно бился за мировую корону с Жаком Вильневом. На «Гран-при Европы» в Хересе Шуми, опережавший соперника в общем зачете на одно очко,
Все в истории повторяется дважды: сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. И за трагедией одного немца на «Феррари», случившейся 20 лет назад, последовал фарс в исполнении другого немца на «Феррари» в Баку. И по тому, как это произошло, и по последовавшей реакции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter