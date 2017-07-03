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3 июля 2017, 22:45 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель: Должен извиниться перед Хэмилтоном, ФИА и зрителями

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель принёс извинения за то, что ударил машину Льюиса Хэмилтона на Гран-при Азербайджана.

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> принёс извинения за то что ударил машину <span class=error>Льюиса</span> Хэмилтона на <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана. Увеличить
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© Reuters

«На круге рестарта Льюис заставил меня удивиться, и я въехал сзади в его машину. Оглядываясь назад, я не вижу в его действиях злых намерений. В пылу момента я избыточно отреагировал и, следовательно, должен извиниться перед Льюисом и людьми, которые смотрели гонку. Я понимаю, что подал плохой пример.

У меня никогда не было намерений подвергать Льюиса опасности. Но я понимаю, что создал опасную ситуацию, а значит, должен извиниться перед ФИА. Я понимаю и уважаю принятые на встрече в Париже решения, так же как наказание, наложенное стюардами в Баку. Я люблю этот спорт и стремлюсь представлять его так, чтобы он был примером для будущих поколений, — написал Феттель на своём сайте.
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