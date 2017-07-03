Феттель: Должен извиниться перед Хэмилтоном, ФИА и зрителями
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель принёс извинения за то, что ударил машину Льюиса Хэмилтона на
Гран-при Азербайджана.
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Видимо, что-то случилось...
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«На круге рестарта Льюис заставил меня удивиться, и я въехал сзади в его машину. Оглядываясь назад, я не вижу в его действиях злых намерений. В пылу момента я избыточно отреагировал и, следовательно, должен извиниться перед Льюисом и людьми, которые смотрели гонку. Я понимаю, что подал плохой пример.
У меня никогда не было намерений подвергать Льюиса опасности. Но я понимаю, что создал опасную ситуацию, а значит, должен извиниться перед ФИА. Я понимаю и уважаю принятые на встрече в Париже решения, так же как наказание, наложенное стюардами в Баку. Я люблю этот спорт и стремлюсь представлять его так, чтобы он был примером для будущих поколений, — написал Феттель на своём сайте.
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