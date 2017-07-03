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https://sport.mail.ru/news/formula1/30270596/
3 июля 2017, 21:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА не стала дополнительно наказывать Феттеля

ФИА решила не наказывать Себастьяна Феттеля дополнительно за столкновение с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Азербайджана.

<span class=error>ФИА</span> решила не наказывать Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> дополнительно за столкновение с <span class=error>Льюисом</span> Хэмилтоном на <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана. Увеличить
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После контакта на торможении под сейфти-каром Феттель счёл, что британец специально спровоцировал аварию, после чего ударил «Мерседес» Хэмилтона своим болидом.

На заседании ФИА Феттель принёс извинения за содеянное и признал свою вину. Немец пообещал в течение года принимать участие в образовательных мероприятиях в младших сериях под эгидой ФИА. Также Феттелю запретили до конца года участвовать в акциях, связанных с безопасностью на дорогах.

В случае повторения подобного поведения дело будет немедленно передано международному трибуналу ФИА, говорится в заявлении федерации.
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