Алонсо: Дебют Вандорна в Ф-1 вышел сложным

«Это сложно для него и очень его расстраивает. Он не знаком с большинством треков, так что изучает трассы и всё, что связано с Формулой-1, но у него нет возможности тестировать автомобиль, и часто он выходит на квалификацию без подготовки. Это тяжёлый сезон для него, а также для всей команды, как и для меня. Мы надеемся, что в следующем году будет конкурентоспособный болид», — цитирует Алонсо F1Today.