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3 июля 2017, 15:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо: Дебют Вандорна в Ф-1 вышел сложным

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо считает, что для его напарника Стоффеля Вандорна условия дебюта в Формуле-1 вышли очень непростыми.

«Это сложно для него и очень его расстраивает. Он не знаком с большинством треков, так что изучает трассы и всё, что связано с Формулой-1, но у него нет возможности тестировать автомобиль, и часто он выходит на квалификацию без подготовки. Это тяжёлый сезон для него, а также для всей команды, как и для меня. Мы надеемся, что в следующем году будет конкурентоспособный болид», — цитирует Алонсо F1Today.
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