Йос Ферстаппен: Макс счастлив в «Ред Булл»
Йос Ферстаппен, отец Макса Ферстаппена, опроверг слухи, что его сын ищет пути для досрочного расторжения контракта с «Ред Булл».
Подобные предположения возникли после того, как Йос в своём «твиттере» резко отреагировал на высказывание руководителя команды Кристиана Хорнера.
В восьми гонках сезона у Макса было уже четыре схода, и ранее он выразил недовольство текущим положением дел. Однако Хорнер сказал, что разочарование Ферстаппена возникло «не по вине команды или
«Не придумывайте свои собственные истории. Мы счастливы в «Ред Булл», — сказал
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