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https://sport.mail.ru/news/formula1/30266520/
3 июля 2017, 14:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Йос Ферстаппен: Макс счастлив в «Ред Булл»

Йос Ферстаппен, отец Макса Ферстаппена, опроверг слухи, что его сын ищет пути для досрочного расторжения контракта с «Ред Булл».

Подобные предположения возникли после того, как Йос в своём «твиттере» резко отреагировал на высказывание руководителя команды Кристиана Хорнера.

В восьми гонках сезона у Макса было уже четыре схода, и ранее он выразил недовольство текущим положением дел. Однако Хорнер сказал, что разочарование Ферстаппена возникло «не по вине команды или из-за усилий, которые она прилагает». На это отец голландского гонщика в своём «твиттере» коротко ответил: «Чушь».

«Не придумывайте свои собственные истории. Мы счастливы в «Ред Булл», — сказал Ферстаппен-cтарший, слова которого приводит PaddockTalk.
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