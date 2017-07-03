Йос Ферстаппен: Макс счастлив в «Ред Булл»

Подобные предположения возникли после того, как Йос в своём «твиттере» резко отреагировал на высказывание руководителя команды Кристиана Хорнера.



В восьми гонках сезона у Макса было уже четыре схода, и ранее он выразил недовольство текущим положением дел. Однако Хорнер сказал, что разочарование Ферстаппена возникло «не по вине команды или из-за усилий, которые она прилагает». На это отец голландского гонщика в своём «твиттере» коротко ответил: «Чушь».



«Не придумывайте свои собственные истории. Мы счастливы в «Ред Булл», — сказал Ферстаппен-cтарший, слова которого приводит PaddockTalk.