Маллья: «Форс Индия» позволит Окону и Пересу продолжать свободно бороться
Руководитель «Форс Индия» Виджай Маллья уверяет, что Эстебану Окону и Серхио Пересу будет позволено продолжить свободно бороться на трассе, несмотря на столкновение в гонке
Гран-при Азербайджана.
«Я не могу вспомнить
Однако события в Азербайджане не изменят наш подход. Наши пилоты могут свободно бороться, и я уверен, что они извлекли ценные уроки из произошедшего. Мы дали им конкурентоспособный болид, и я знаю, что они достаточно зрелы, чтобы работать вместе на благо команды», — цитирует Маллью
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