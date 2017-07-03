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3 июля 2017, 14:28 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Маллья: «Форс Индия» позволит Окону и Пересу продолжать свободно бороться

Руководитель «Форс Индия» Виджай Маллья уверяет, что Эстебану Окону и Серхио Пересу будет позволено продолжить свободно бороться на трассе, несмотря на столкновение в гонке Гран-при Азербайджана.

«Я не могу вспомнить Гран-при, который бы поднял столько же шума, как гонка, прошедшая в Баку. Мы определённо сыграли свою роль в столь драматичной гонке. После Гран-при у нас был “разбор полётов” внутри команды. Мы напомнили пилотам, что команда всегда должна быть на первом месте. Неприемлемо для напарников допускать столкновение на трассе, это стоило нам потери очков в Баку.

Однако события в Азербайджане не изменят наш подход. Наши пилоты могут свободно бороться, и я уверен, что они извлекли ценные уроки из произошедшего. Мы дали им конкурентоспособный болид, и я знаю, что они достаточно зрелы, чтобы работать вместе на благо команды», — цитирует Маллью пресс-релиз команды.
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