Маллья: «Форс Индия» позволит Окону и Пересу продолжать свободно бороться

«Я не могу вспомнить Гран-при, который бы поднял столько же шума, как гонка, прошедшая в Баку. Мы определённо сыграли свою роль в столь драматичной гонке. После Гран-при у нас был “разбор полётов” внутри команды. Мы напомнили пилотам, что команда всегда должна быть на первом месте. Неприемлемо для напарников допускать столкновение на трассе, это стоило нам потери очков в Баку.



Однако события в Азербайджане не изменят наш подход. Наши пилоты могут свободно бороться, и я уверен, что они извлекли ценные уроки из произошедшего. Мы дали им конкурентоспособный болид, и я знаю, что они достаточно зрелы, чтобы работать вместе на благо команды», — цитирует Маллью пресс-релиз команды.