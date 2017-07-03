В «Рено» избрали новый подход для устранения проблем с моторами в Австрии

«Мы внедрили новые и лучшие процедуры, чтобы отследить любые проблемы до того, как автомобили выйдут на трассу. У наших клиентов мы видели проблемы, схожие с теми, что возникали у нас.



Проблема с батареей была решена, и новые системы накопления энергии имеют другую спецификацию, без этой проблемы. В двигателе внутреннего сгорания решены проблемы, имевшиеся до этого времени. В Австрии у нас будут компоненты силовых установок последней спецификации, так что мы не должны увидеть повторение прошлых проблем», — цитирует Таффена Autosport.