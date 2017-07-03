Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30265653/
3 июля 2017, 14:01 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Рено» избрали новый подход для устранения проблем с моторами в Австрии

Технический директор «Рено» по работе с двигателями Реми Таффен рассказал, что французский производитель извлёк уроки из Гран-при Азербайджана и не ожидает повторения прежних проблем с моторами в Австрии.

«Мы внедрили новые и лучшие процедуры, чтобы отследить любые проблемы до того, как автомобили выйдут на трассу. У наших клиентов мы видели проблемы, схожие с теми, что возникали у нас.

Проблема с батареей была решена, и новые системы накопления энергии имеют другую спецификацию, без этой проблемы. В двигателе внутреннего сгорания решены проблемы, имевшиеся до этого времени. В Австрии у нас будут компоненты силовых установок последней спецификации, так что мы не должны увидеть повторение прошлых проблем», — цитирует Таффена Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО