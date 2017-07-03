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3 июля 2017, 13:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Бергер подтвердил, что его племянник проведёт тесты в «Форс Индия»

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер подтвердил, что его племянник Лукас Ауэр, выступающий в немецкой кузовной серии DTM, проведёт тесты за рулём болида «Форс Индия».

Испытания будут проходить в рамках тестов для молодых пилотов после Гран-при Венгрии.

«Как выясняется, он получит возможность провести испытания в Формуле-1 с “Форс Индия” в рамках тестов для молодых пилотов», — цитирует Бергера Bild.

Сам Ауэр ранее заявил, что ведёт переговоры с несколькими командами. На данный момент племянник Бергера занимает вторую строчку личного зачёта в DTM.
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