«Ред Булл»: Блокировка трюка с маслом в топливе навредила «Феррари»
В «Ред Булл» считают, что внезапный спад «Феррари» в последних двух гонках обусловлен усилением ФИА контроля над возможными манипуляциями с топливом.
Ранее ФИА заявила о недопустимости добавления в топливо масла. Сейчас предполагается, что данные меры были направлены против «Феррари», а не «Мерседеса», как считалось ранее.
«Есть
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в интервью Kronen Zeitung отметил: «Несмотря на то что “Феррари”,
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