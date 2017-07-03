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3 июля 2017, 12:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Ред Булл»: Блокировка трюка с маслом в топливе навредила «Феррари»

В «Ред Булл» считают, что внезапный спад «Феррари» в последних двух гонках обусловлен усилением ФИА контроля над возможными манипуляциями с топливом.

Ранее ФИА заявила о недопустимости добавления в топливо масла. Сейчас предполагается, что данные меры были направлены против «Феррари», а не «Мерседеса», как считалось ранее.

«Есть кто-то, кто сейчас с “серебряными стрелами”, прибывший из красной команды и знавший, где искать», — рассказал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, слова которого приводит Osterreich.

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в интервью Kronen Zeitung отметил: «Несмотря на то что “Феррари”, по-видимому, потеряла некоторую мощность двигателя из-за истории с маслом в топливе, Себастьян Феттель является самым сильным в гонках».
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