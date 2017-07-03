«Ред Булл»: Блокировка трюка с маслом в топливе навредила «Феррари»

Ранее ФИА заявила о недопустимости добавления в топливо масла. Сейчас предполагается, что данные меры были направлены против «Феррари», а не «Мерседеса», как считалось ранее.



«Есть кто-то, кто сейчас с “серебряными стрелами”, прибывший из красной команды и знавший, где искать», — рассказал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, слова которого приводит Osterreich.



Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в интервью Kronen Zeitung отметил: «Несмотря на то что “Феррари”, по-видимому, потеряла некоторую мощность двигателя из-за истории с маслом в топливе, Себастьян Феттель является самым сильным в гонках».