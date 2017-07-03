Компании «Макларена» будут объединены в единую корпоративную структуру
McLaren Automotive и McLaren Technology Group будут объединены в единую корпоративную структуру после решения Рона Денниса продать свою долю в обеих компаниях и уйти с поста председателя, сообщает Insidermedia.
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Шейх Мохаммед бин Эсса
О достижении договорённости с Роном Деннисом о продаже принадлежащих ему акций «Макларен» объявил на прошлой неделе.
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