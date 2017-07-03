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3 июля 2017, 10:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Компании «Макларена» будут объединены в единую корпоративную структуру

McLaren Automotive и McLaren Technology Group будут объединены в единую корпоративную структуру после решения Рона Денниса продать свою долю в обеих компаниях и уйти с поста председателя, сообщает Insidermedia.

McLaren Automotive и McLaren Technology Group будут объединены в единую корпоративную структуру после решения Рона <span class=error>Денниса</span> продать свою долю в обеих компаниях и уйти с поста председателя сообщает Insidermedia. Увеличить
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Шейх Мохаммед бин Эсса Аль-Халифа будет исполнительным председателем группы, а Мансур Ойех — исполнительным директором этого комитета. Майк Флитвит продолжит руководить McLaren Automotive в качестве исполнительного директора, в то время как главный операционный директор McLaren Technology Group Джонатан Нил и исполнительный директор McLaren Technology Group Зак Браун продолжат выполнять свои текущие обязанности.

О достижении договорённости с Роном Деннисом о продаже принадлежащих ему акций «Макларен» объявил на прошлой неделе.
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