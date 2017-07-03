Ирвайн будет вынужден отработать полгода инструктором по вождению

Такое решение было вынесено судом по инциденту с участием Ирвайна, произошедшему ещё в 2008 году. Тогда ирландец подрался в одном из ночных клубов Милана с ревнивым итальянцем Габриэле Моратти, который является сыном бывшего мэра Милана.



В 2014 году итальянский суд приговорил Ирвайна к шестимесячному условному сроку, однако разбирательство продолжилось в связи с подачей сторонами различных апелляций. В конце концов итоговым наказанием для ирландца стали исправительные работы в качестве инструктора по вождению в техническом центре Итальянского автоклуба ACI в городе Ливиньо.



Примечательно, что суд признал, что вина в потасовке была обоюдной, а потому Моратти получил такой же исправительный срок (6 месяцев), в течение которого итальянец будет вынужден работать в центре по уходу за животными, сообщает La Gazzetta dello Sport.