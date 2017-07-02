В Сильверстоуне намекают на разрыв контракта с «Формулой-1»
Президент ассоциации гонщиков Великобритании Филипп Уокер заявил, что автодром «Сильверстоун» с большой долей вероятности прекратит контракт с «Формулой-1».
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Текущее соглашение действует до 2027 года, однако в договоре прописана опция, предусматривающая возможность его досрочного расторжения. Правда, активировать эту опцию нужно до старта «Гран-при Великобритании» в этом году — до 14 июля.
— Весьма вероятно, что мы задействуем пункт о прекращении договора, — приводит Sky Sports слова Уокера.
Таким образом, автодром в Сильверстоуне может перестать принимать этапы «Формулы-1» с 2019 года. Трасса неизменно принимала «Королевские гонки» с 1950 года.
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