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2 июля 2017, 13:36 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сильверстоун может прекратить сотрудничество с Формулой-1

Глава Британского клуба гонщиков Филипп Уокер заявил, что не исключает варианта, при котором руководство автодрома «Сильверстоун» активирует пункт соглашения с Формулой-1, позволяющее прекратить сотрудничество с «Королевскими автогонками» с 2019 года, сообщает Sky Sports.

Нынешний контракт автодрома и Формулы-1 действует до 2027 года, но в договоре есть пункт, согласно которому руководство британского Гран-при может досрочно разорвать сотрудничество с Ф-1. При этом, если такое решение будет принято, о нём необходимо сообщить до старта Гран-при Великобритании 2017 года.

Сообщается, что причиной, побудившей рассматривать такой вариант, стали ежегодно возрастающие расходы на организацию гонки.

«Вероятность того, что нам придётся активировать пункт о досрочном расторжении соглашения очень высока», — заявил Уокер. Вместе с тем многое будет зависеть и от переговоров с Liberty Media.
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