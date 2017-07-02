Сильверстоун может прекратить сотрудничество с Формулой-1

Нынешний контракт автодрома и Формулы-1 действует до 2027 года, но в договоре есть пункт, согласно которому руководство британского Гран-при может досрочно разорвать сотрудничество с Ф-1. При этом, если такое решение будет принято, о нём необходимо сообщить до старта Гран-при Великобритании 2017 года.

Сообщается, что причиной, побудившей рассматривать такой вариант, стали ежегодно возрастающие расходы на организацию гонки.

«Вероятность того, что нам придётся активировать пункт о досрочном расторжении соглашения очень высока», — заявил Уокер. Вместе с тем многое будет зависеть и от переговоров с Liberty Media.