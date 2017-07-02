«Наиглупейшая ошибка Сайнса». Маркелов — о главных эпизодах гонки в Баку
Гонщик Russian Time Артём Маркелов — о нашумевшем столкновении Феттеля и Хэмилтона, развороте Сайнса на старте и аварии двух «Форс Индия».
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1. Проводил ли Хэмилтон «брейк-тест», или в действиях Льюиса не было криминала?
Хэмилтон не проводил «брейк-тест». Инженеры постоянно говорили, что температура резины находится в критическом состоянии
2. Можно ли
Я считаю, что Феттель наказан по поводу! Нужно держать себя в руках, какая бы ситуация ни была. Необходимо думать о последствиях. Не зря Льюис говорил в интервью после гонки: «За нами следят молодые гонщики, а то, что вытворяет четырёхкратный чемпион мира в Ф-1 — это неприемлемо». Феттель нервничает, но так поступать на глазах у миллионов зрителей нельзя.
3. Окон и Перес столкнулись. Виноват только Окон?
Да. Хотя очень трудно сказать, видя только прямой эфир или же повтор: нужно находиться в самой борьбе и смотреть оттуда, чтобы дать точный ответ. Но ситуация напоминает первый круг этой же гонки, когда столкнулись Валттери и Кими. Думаю, что Окон наскочил на поребрик и его машину откинуло на болид Переса. Второй вариант — что резина была холодной, но Окон все равно хотел обогнать Переса, начал перегазовывать и его болид занесло — как раз на машину Переса. В любом случае, у Переса не было места для другого манёвра.
4. Что делать «Форс Индия» с гонщиками, которые мешают друг другу второй этап подряд?
Окон очень хорошо прогрессирует, у него огромный потенциал быть чемпионом мира в Формуле-1, но ему нужно быть немного сдержанным и ждать менее критической ситуации со своим напарником. А он хочет всё и сразу! Эстебан почувствовал этот драйв — намёк на то, что он сильнее Переса. Но ему не стоит забывать, где он и с кем в команде. Перес достаточно опытный пилот и находится в Ф-1 намного дольше. Им нужно сработаться, иначе такие ситуации будут повторяться.
5. Удивил ли вас прогресс Стролла в последних гонках?
Стролл прибавил в своём гоночном темпе на гонке в Баку. Если он будет продолжать в том же духе, то у него огромное будущее. Нельзя не сказать, что здесь не обошлось без везения, но он крепко держался до финиша. Я желаю ему удачи.
6. Нужно ли было Сайнсу так сильно уворачиваться от Квята на старте, или Карлос перестарался?
Это была наиглупейшая ошибка Сайнса. Даня выехал достаточно аккуратно: как можно посмотреть с камеры, которая снимала с вертолёта, Карлос слишком резко дёрнул рулём, вследствие чего его болид занесло — и он по
7. Многие пилоты ошибались в восьмом повороте. Насколько легко с ним справиться за рулём Формулы-2?
Поворот действительно тяжёлый: трасса там не очень прогрета, так как поворот постоянно находится в тени. Вдобавок там не очень хорошая форма поребрика: болид подпрыгивает, когда на него въезжаешь — и очень страшно удариться о стену на выходе! Судьи пытались улучшить поребрик, но не слишком в этом преуспели. Если судьи ещё поработают над ним перед следующим
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