1. Проводил ли Хэмилтон «брейк-тест», или в действиях Льюиса не было криминала?

Хэмилтон не проводил «брейк-тест». Инженеры постоянно говорили, что температура резины находится в критическом состоянии из-за очень медленной езды пейс-кара, поэтому, думаю, все были на нервах. Льюис, конечно, понизил свою скорость после 15-го поворота, а Феттель ожидал, что скорость будет той же самой — или же он просто не хотел проиграть рестарт, как в первый раз. Себастьян находился слишком близко к нему, из-за чего и произошёл удар в заднюю часть болида Льюиса. Феттель сам виноват: Льюис следит за скоростью всего пелотона, а Феттель должен придерживаться этого темпа.

2. Можно ли как-то оправдать Феттеля? Справедливый ли он получил штраф?



Я считаю, что Феттель наказан по поводу! Нужно держать себя в руках, какая бы ситуация ни была. Необходимо думать о последствиях. Не зря Льюис говорил в интервью после гонки: «За нами следят молодые гонщики, а то, что вытворяет четырёхкратный чемпион мира в Ф-1 — это неприемлемо». Феттель нервничает, но так поступать на глазах у миллионов зрителей нельзя.

3. Окон и Перес столкнулись. Виноват только Окон?



Да. Хотя очень трудно сказать, видя только прямой эфир или же повтор: нужно находиться в самой борьбе и смотреть оттуда, чтобы дать точный ответ. Но ситуация напоминает первый круг этой же гонки, когда столкнулись Валттери и Кими. Думаю, что Окон наскочил на поребрик и его машину откинуло на болид Переса. Второй вариант — что резина была холодной, но Окон все равно хотел обогнать Переса, начал перегазовывать и его болид занесло — как раз на машину Переса. В любом случае, у Переса не было места для другого манёвра.

4. Что делать «Форс Индия» с гонщиками, которые мешают друг другу второй этап подряд?



Окон очень хорошо прогрессирует, у него огромный потенциал быть чемпионом мира в Формуле-1, но ему нужно быть немного сдержанным и ждать менее критической ситуации со своим напарником. А он хочет всё и сразу! Эстебан почувствовал этот драйв — намёк на то, что он сильнее Переса. Но ему не стоит забывать, где он и с кем в команде. Перес достаточно опытный пилот и находится в Ф-1 намного дольше. Им нужно сработаться, иначе такие ситуации будут повторяться.

5. Удивил ли вас прогресс Стролла в последних гонках?



Стролл прибавил в своём гоночном темпе на гонке в Баку. Если он будет продолжать в том же духе, то у него огромное будущее. Нельзя не сказать, что здесь не обошлось без везения, но он крепко держался до финиша. Я желаю ему удачи.