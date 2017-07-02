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2 июля 2017, 11:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Наиглупейшая ошибка Сайнса». Маркелов — о главных эпизодах гонки в Баку

Гонщик Russian Time Артём Маркелов — о нашумевшем столкновении Феттеля и Хэмилтона, развороте Сайнса на старте и аварии двух «Форс Индия».

Австралийский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Ред Булл Даниэль Риккьярдо стал победителем гонки Гран- при Азербайджана. Второе место финн Валттери Боттас (Мерседес) который после первого круга шел последним. Третьим стал канадец Лэнс Стролл (Уильямс). Увеличить
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1. Проводил ли Хэмилтон «брейк-тест», или в действиях Льюиса не было криминала?

Хэмилтон не проводил «брейк-тест». Инженеры постоянно говорили, что температура резины находится в критическом состоянии из-за очень медленной езды пейс-кара, поэтому, думаю, все были на нервах. Льюис, конечно, понизил свою скорость после 15-го поворота, а Феттель ожидал, что скорость будет той же самой — или же он просто не хотел проиграть рестарт, как в первый раз. Себастьян находился слишком близко к нему, из-за чего и произошёл удар в заднюю часть болида Льюиса. Феттель сам виноват: Льюис следит за скоростью всего пелотона, а Феттель должен придерживаться этого темпа.

2. Можно ли как-то оправдать Феттеля? Справедливый ли он получил штраф?

Я считаю, что Феттель наказан по поводу! Нужно держать себя в руках, какая бы ситуация ни была. Необходимо думать о последствиях. Не зря Льюис говорил в интервью после гонки: «За нами следят молодые гонщики, а то, что вытворяет четырёхкратный чемпион мира в Ф-1 — это неприемлемо». Феттель нервничает, но так поступать на глазах у миллионов зрителей нельзя.

3. Окон и Перес столкнулись. Виноват только Окон?

Да. Хотя очень трудно сказать, видя только прямой эфир или же повтор: нужно находиться в самой борьбе и смотреть оттуда, чтобы дать точный ответ. Но ситуация напоминает первый круг этой же гонки, когда столкнулись Валттери и Кими. Думаю, что Окон наскочил на поребрик и его машину откинуло на болид Переса. Второй вариант — что резина была холодной, но Окон все равно хотел обогнать Переса, начал перегазовывать и его болид занесло — как раз на машину Переса. В любом случае, у Переса не было места для другого манёвра.

4. Что делать «Форс Индия» с гонщиками, которые мешают друг другу второй этап подряд?

Окон очень хорошо прогрессирует, у него огромный потенциал быть чемпионом мира в Формуле-1, но ему нужно быть немного сдержанным и ждать менее критической ситуации со своим напарником. А он хочет всё и сразу! Эстебан почувствовал этот драйв — намёк на то, что он сильнее Переса. Но ему не стоит забывать, где он и с кем в команде. Перес достаточно опытный пилот и находится в Ф-1 намного дольше. Им нужно сработаться, иначе такие ситуации будут повторяться.

5. Удивил ли вас прогресс Стролла в последних гонках?

Стролл прибавил в своём гоночном темпе на гонке в Баку. Если он будет продолжать в том же духе, то у него огромное будущее. Нельзя не сказать, что здесь не обошлось без везения, но он крепко держался до финиша. Я желаю ему удачи.

6. Нужно ли было Сайнсу так сильно уворачиваться от Квята на старте, или Карлос перестарался?

Это была наиглупейшая ошибка Сайнса. Даня выехал достаточно аккуратно: как можно посмотреть с камеры, которая снимала с вертолёта, Карлос слишком резко дёрнул рулём, вследствие чего его болид занесло — и он по какой-то причине не смог его «поставить» обратно. На мой взгляд, Сайнс напрасно кидает ложные обвинения в сторону Дани. Могло всё произойти иначе, если бы он даже просто поехал прямо, не пытаясь увернуться. Понятно, конечно, что интуитивно ты начинаешь уворачиваться, когда болид летит на тебя… Ещё вариант, что он просто перегазовал после переключения передачи.

7. Многие пилоты ошибались в восьмом повороте. Насколько легко с ним справиться за рулём Формулы-2?

Поворот действительно тяжёлый: трасса там не очень прогрета, так как поворот постоянно находится в тени. Вдобавок там не очень хорошая форма поребрика: болид подпрыгивает, когда на него въезжаешь — и очень страшно удариться о стену на выходе! Судьи пытались улучшить поребрик, но не слишком в этом преуспели. Если судьи ещё поработают над ним перед следующим Гран-при, то аварий в этом месте станет меньше.
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