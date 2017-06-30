К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это самая важная гонка года. С точки зрения заработанных очков всё будет точно так, как и в предыдущих гонках, но пребывание в такой местности и с поддержкой таких фанатов — это волшебно. Это важная часть британского наследия в автоспорте, и мы должны это показать. Великобритания — родной дом автоспорта, и у нас есть такое огромное и прекрасное наследие», — приводит слова Хэмилтона F1Today.