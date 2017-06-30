Хэмилтон: Гран-при Великобритании — самая важная гонка в году
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что
Гран-при Великобритании является самым важным этапом чемпионата в году.
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«Это самая важная гонка года. С точки зрения заработанных очков всё будет точно так, как и в предыдущих гонках, но пребывание в такой местности и с поддержкой таких фанатов — это волшебно. Это важная часть британского наследия в автоспорте, и мы должны это показать. Великобритания — родной дом автоспорта, и у нас есть такое огромное и прекрасное наследие», — приводит слова Хэмилтона F1Today.
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