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30 июня 2017, 23:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Гран-при Великобритании — самая важная гонка в году

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что Гран-при Великобритании является самым важным этапом чемпионата в году.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон считает что <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании является самым важным этапом чемпионата в году. Увеличить
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«Это самая важная гонка года. С точки зрения заработанных очков всё будет точно так, как и в предыдущих гонках, но пребывание в такой местности и с поддержкой таких фанатов — это волшебно. Это важная часть британского наследия в автоспорте, и мы должны это показать. Великобритания — родной дом автоспорта, и у нас есть такое огромное и прекрасное наследие», — приводит слова Хэмилтона F1Today.

Этап Гран-при Великобритании пройдёт с 14 по 16 июля на трассе в Сильверстоуне.
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