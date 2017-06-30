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30 июня 2017, 21:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо: Гонка в Сильверстоуне станет одной из самых сложных в сезоне

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от предстоящих Гран-при Австрии и Гран-при Великобритании, признавшись, что на трассе в Сильверстоуне он ожидает едва ли не самую сложную гонку сезона.

Пилот Ред <span class=error>Булл</span> <span class=error>Даниэль</span> Риккардо поделился ожиданиями от предстоящих <nobr>Гран-при </nobr>Австрии и <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании признавшись что на трассе в Сильверстоуне он ожидает едва ли не самую сложную гонку сезона. Увеличить
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«На такой трассе как в Австрии, которая требует высокой мощности, вы всегда хотите ехать плавно и выходить из поворотов так, чтобы иметь лучшие шансы на прямых. Здесь постоянно нужно искать компромисс в аэродинамике. В середине и в конце круга вы хотите больше прижимной силы, потому как повороты достаточно быстрые, но прижимная сила сделает вас медленнее на прямых, так что ключевым фактором является баланс. Мне нравится трасса в Австрии, но я бы хотел, чтобы она была длиннее, мне бы хотелось видеть больше поворотов.

Что касается Гран-при Великобритании, то на трассе в Сильверстоуне я дебютировал в Формуле-1, она всегда для меня будет особенной. В этом году, с более высокими скоростями, здесь будет даже интересней. С точки зрения физических нагрузок этап здесь станет одним из сложных в сезоне.

Если говорить о тамошней атмосфере, то в Великобритании прекрасные фанаты. Они настоящие любители автоспорта, также они преданы своим британским пилотам. Вместе с тем, они рады оказать поддержку любому гонщику. Отличная атмосфера, — приводит слова австралийца официальный сайт команды «Ред Булл».
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