Риккардо: Гонка в Сильверстоуне станет одной из самых сложных в сезоне

«На такой трассе как в Австрии, которая требует высокой мощности, вы всегда хотите ехать плавно и выходить из поворотов так, чтобы иметь лучшие шансы на прямых. Здесь постоянно нужно искать компромисс в аэродинамике. В середине и в конце круга вы хотите больше прижимной силы, потому как повороты достаточно быстрые, но прижимная сила сделает вас медленнее на прямых, так что ключевым фактором является баланс. Мне нравится трасса в Австрии, но я бы хотел, чтобы она была длиннее, мне бы хотелось видеть больше поворотов.

Что касается Гран-при Великобритании, то на трассе в Сильверстоуне я дебютировал в Формуле-1, она всегда для меня будет особенной. В этом году, с более высокими скоростями, здесь будет даже интересней. С точки зрения физических нагрузок этап здесь станет одним из сложных в сезоне.

Если говорить о тамошней атмосфере, то в Великобритании прекрасные фанаты. Они настоящие любители автоспорта, также они преданы своим британским пилотам. Вместе с тем, они рады оказать поддержку любому гонщику. Отличная атмосфера, — приводит слова австралийца официальный сайт команды «Ред Булл».