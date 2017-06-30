Яркий этап Формулы-1 в Баку остался позади, город возвращается к обычной жизни, а команды уже готовятся к следующему Гран-при Австрии. Подвести итоги Гран-при Азербайджана мы попросили промоутера бакинского этапа Арифа Рагимова.

Если учитывать эмоции, то всё прошло замечательно, — начинает Ариф. — Всё было так, как мы хотели. Мы очень усердно работали над организацией этапа, понимали, что права на ошибку у нас нет. Конечно, мелкие помарки были, но большинство прошлогодних недостатков мы исправили. Что касается зрелищной гонки, это очень большое везение и вознаграждение за наш усердный труд. Была великолепная гонка для любителей автоспорта: много аварий, обгонов, красных флагов. Увидеть такую первую тройку никто не ожидал. Занимательная статистика: на нашем этапе очки заработали все команды, за исключением «Рено». Это говорит о том, что разнобой в первой десятке был достаточно велик. Не было ожидаемых победителей. Это то, чего ждут болельщики.

— Какие у вас были мысли, когда посыпались аварии? С одной стороны — лишнее испытание для маршалов, с другой — гарантия зрелищности гонки.

— Сперва я испытал счастье и радость. Мы наших маршалов хорошо готовим, работаем вместе с автоспортивной федерацией Бахрейна. В прошлом году их участие было больше, а в этом — меньше, но всё равно присутствовало. Все очень хорошо оценивали наши тренинг-центры. Мы нашим маршалам верили и были уверены, что они смогут на этой сложной трассе осуществить свою работу. Так и произошло. Каждая эвакуация была вовремя, быстро убрали большое количество осколков. Мы хотели бурной гонки, хотели много аварий. Ведь ради зрелищности этот этап и проводим. Чтобы все потом говорили, что это была «гонка века», чтобы до последней секунды все смотрели, затаив дыхание. И обгон уже на финишной прямой показывает, насколько интересно было смотреть.

— Как считаете, почему в прошлом году гонка получилась довольно скучной, а в этом — максимально зрелищной?

— В прошлом году гонщики меньше шли на риск, хуже знали трассу, симуляторы у них были не так хорошо подготовлены. В этом — они почувствовали больше уверенности, и произошло то, что должно было произойти. То же самое было и в Сочи: в первый год почти не было аварий, всё было стабильно, а через год появился экшн.

— Как считаете, такая зрелищная гонка скажется на темпах продаж билетов на следующий год? И реально ли разместить больше народа?

— Когда мы начнём продажи, узнаем. Но я уверен, что настоящие любители автоспорта будут рваться на нашу гонку, будут ждать такого же зрелищного Гран-при. У нас городская трасса, но это не Монако, где можно выиграть только за счёт тактики пит-стопов. В Азербайджане есть участки и для обгона, и узкие участки, где нужно просто ехать за пелотоном.

Я думаю, зрелищность прошедшей гонки напрямую повлияет на продажу билетов в следующем году. По сравнению с прошлым годом рост продажи билетов увеличился на 28%, а рост продажи билетов для иностранных любителей автоспорта увеличился ровно в два раза. В следующем году тенденция будет идти только вверх. Что касается трибун, то мы поставили трибуны на лучшие места. Трибуны у нас разборные, если мы увидим, что нуждаемся в увеличении, то сделаем это.



— Пилоты активно обсуждают ситуацию с рестартами, где линия сейфти-кара, до которой нельзя обгонять, находится довольно далеко. Из-за этого происходит немало инцидентов, включая тот самый между Феттелем и Хэмилтоном. Не обсуждали с ФИА возможность переноса линии ближе к началу разгона?

— В принципе, линия не настолько далеко находится. К тому же надо учитывать, что прямо перед въездом на пит-лейн у нас расположена шикана. Не стоит забывать, что мы находимся в городе и у нас нет такой свободы, которая есть у стационарных трасс. При въезде на пит-лейн мы убрали небольшой бордюр и поставили шикану, а линия въезда на пит-лейн расположена по стандарту международной федерации. Не думаю, что мы будем это сильно менять. С одной стороны, у нас есть город, который мы должны уважать, а с другой — есть стандарты федерации. Потому было принято оптимальное решение. Я думаю, это только добавит интереса.

— Как вы вообще относитесь к скандалу между Хэмилтоном и Феттелем? Это же и дополнительная реклама для Гран-при?

— Конечно. Я из-за своих обязанностей не смог посмотреть полную гонку, но когда увидел этот момент, сначала сильно удивился: давно мы не видели такого соперничества и поведения. А потом я обрадовался, потому что это самое поведение только добавит пиара этой невероятной гонке. Так что хочу поблагодарить Феттеля.

— В следующем году Гран-при Азербайджана пройдёт в конце апреля. Это была просьба с вашей стороны?

— Да, у нас в стране в мае-июне большое внутреннее мероприятие будет, поэтому нас попросили освободить площадь, на которой находится паддок. Соответственно нам пришлось думать о других датах. То есть это была наша просьба к Формуле-1.

Мы планировали перенести Гран-при на конец апреля — начало мая, так и сделали. Российский этап ушёл ближе к концу года — освободилось место, в этот слот мы и залезли. К концу года было уже слишком всё загружено, календарь Формулы-1 там очень-очень насыщенный — нам туда попасть было бы сложно. Поэтому мы выбрали именно этот период, тем более что погода в это время уже неплохая, может, даже лучше, чем сейчас. Будет не так жарко на трибунах, можно будет надеть лёгкую курточку и посмотреть гонку. Поэтому определили гонку на апрель.