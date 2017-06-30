«Хочу поблагодарить Феттеля». Промоутер Гран-при Азербайджана — о гонке
Промоутер
Гран-при Азербайджана — о пользе столкновения Феттеля и Хэмилтона, работе маршалов и переносе этапа-2018 на конец апреля.
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Яркий этап Формулы-1 в Баку остался позади, город возвращается к обычной жизни, а команды уже готовятся к следующему
Если учитывать эмоции, то всё прошло замечательно, — начинает Ариф. — Всё было так, как мы хотели. Мы очень усердно работали над организацией этапа, понимали, что права на ошибку у нас нет. Конечно, мелкие помарки были, но большинство прошлогодних недостатков мы исправили. Что касается зрелищной гонки, это очень большое везение и вознаграждение за наш усердный труд. Была великолепная гонка для любителей автоспорта: много аварий, обгонов, красных флагов. Увидеть такую первую тройку никто не ожидал. Занимательная статистика: на нашем этапе очки заработали все команды, за исключением «Рено». Это говорит о том, что разнобой в первой десятке был достаточно велик. Не было ожидаемых победителей. Это то, чего ждут болельщики.
— Какие у вас были мысли, когда посыпались аварии? С одной стороны — лишнее испытание для маршалов, с другой — гарантия зрелищности гонки.
— Сперва я испытал счастье и радость. Мы наших маршалов хорошо готовим, работаем вместе с автоспортивной федерацией Бахрейна. В прошлом году их участие было больше, а в этом — меньше, но всё равно присутствовало. Все очень хорошо оценивали наши
— Как считаете, почему в прошлом году гонка получилась довольно скучной, а в этом — максимально зрелищной?
— В прошлом году гонщики меньше шли на риск, хуже знали трассу, симуляторы у них были не так хорошо подготовлены. В этом — они почувствовали больше уверенности, и произошло то, что должно было произойти. То же самое было и в Сочи: в первый год почти не было аварий, всё было стабильно, а через год появился экшн.
— Как считаете, такая зрелищная гонка скажется на темпах продаж билетов на следующий год? И реально ли разместить больше народа?
— Когда мы начнём продажи, узнаем. Но я уверен, что настоящие любители автоспорта будут рваться на нашу гонку, будут ждать такого же зрелищного
Я думаю, зрелищность прошедшей гонки напрямую повлияет на продажу билетов в следующем году. По сравнению с прошлым годом рост продажи билетов увеличился на 28%, а рост продажи билетов для иностранных любителей автоспорта увеличился ровно в два раза. В следующем году тенденция будет идти только вверх. Что касается трибун, то мы поставили трибуны на лучшие места. Трибуны у нас разборные, если мы увидим, что нуждаемся в увеличении, то сделаем это.
— Пилоты активно обсуждают ситуацию с рестартами, где линия
— В принципе, линия не настолько далеко находится. К тому же надо учитывать, что прямо перед въездом на
— Как вы вообще относитесь к скандалу между Хэмилтоном и Феттелем? Это же и дополнительная реклама для
— Конечно. Я
— В следующем году
— Да, у нас в стране в
Мы планировали перенести
— После этапа 2016 года вы не разбирали часть паддока. Получается, после
— Да, после гонки-2018 придётся полностью очистить площадь от всех сооружений. Но мы насчёт этого не переживаем. Конечно, будет больше затрат, но зато в этом году нам разрешили оставить весь паддок, то есть мы сэкономили.
— Перенос гонки на апрель — разовая акция? Какой слот
— Честно говоря, мы планировали разовый перенос. Посмотрим, что будет в 2020 году, когда Баку примет три игры чемпионата Европы по футболу — получится ещё одно пересечение. А вообще нам нравится дата в июне. При возможности, если не будет никаких других «клэшей», мы хотели бы оставить эту дату.
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